Mandan los ´poderosos´

{"quote":"No soy nadie en México, hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien, intuyendo, no sé si les importa o no, que creo pudiera ser lo mejor, que es el control económico y la venta centralizada de derechos". MIGUEL ÁNGEL GIL, DIRECTIVO DEL ATLÉTICO DE MADRID "}

Miguel Ángel Gil, directivo del Atlético de Madrid, equipo que invierte en el San Luis, piensa que la Liga MX puede estar entre las cinco mejores del mundo, pero que hay gente poderosa que no quieren que las cosas cambien.

"Hay dos elementos esenciales que yo me canso de intentar trasladar allá, pero yo no soy nadie en México, hay gente muy poderosa que no quiere que las cosas cambien, intuyendo, no sé si les importa o no, que creo pudiera ser lo mejor, que es el control económico y la venta centralizada de derechos", dijo el consejero delegado del club español en el Summit Liga MX 2022.

"Tengo un conflicto personal, permanente, es un contrasentido, porque cuando tienes la experiencia de vivirlo aquí y la diferencia de ahí, si tuviera 10 minutos de tomar decisiones lo primero que haría es la venta centralizada, segundo control económico".

Los colchoneros comenzaron a invertir en el cuadro potosino en 2017, aunque el camino no ha sido fácil ya que incluso ha terminado último y tuvieron que pagar la multa que se da en lugar del descenso, pero aún así mantienen la postura de seguir ya que confían en México.

"Después hacer un acuerdo económico con un fondo de España o Europa, metería dinero para dos cosas, uno no es terminar con la violencia y dos hacer experiencias más atractivas para el aficionado, convertir el deporte atractivo para familias. Mi cabezonería es mucha para decir que no me salgo de México. Me gustaría pensar que los dirigentes de allá van a ser capaces de pensar en el bien general", declaró.

"Creo que ustedes no son conscientes de lo que es México a nivel futbolístico. Tiene lo más importante, público, mucho y apasionado. Lo único que necesitan es regular. No tengo duda que la Liga MX estaría entre las cinco mejores del mundo, dando esos pasos. Tendría que regular a nivel global, no sólo en EU, porque hay mucho mexicano en el mundo. Con eso competiría con la inglesa, española y la alemana. Me apena mucho, porque con poquito, teniendo lo que tenemos, nadie lo tiene, es el público, mucho y apasionado, es una pena no regular".

El San Luis fue décimo en el pasado Clausura 2022, alcanzando los Cuartos de Final.