Santiago Baños habló del futuro de André Jardine en las Águilas

Por: El Universal

Diciembre 23, 2024 - 12:24 p.m.

André Jardine le ha dado al América el tricampeonato, situación que ayudó en año y medio a las Águilas a llegar a 16 títulos en la Liga MX.

El buen trabajo del técnico brasileño podría estar llamando la atención en otras ligas del mundo o incluso en alguna selección nacional, y pese a que en el cuadro de Coapa no han tenido acercamientos, saben que el sudamericano podría irse si quien lo quiere está dispuesto a pagar la cláusula que aparece en su contrato con la institución alzulcrema.

"Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o selección", dijo Santiago Baños a Mediotiempo.

"El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto, por eso se establecen esas cláusulas, por si alguna selección o equipo quieren a André", declaró el directivo, quien confesó: "Esperemos que (André Jardine) esté aquí mucho tiempo y que nos ayude a conseguir más títulos".

Santiago Baños acepta que el desempeño que ha mostrado André Jardine como entrenador de las Águilas del América, puede estar provocando que algún club o selección nacional lo tengan en la mira para el futuro.

"Creo que lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo", añadió el presidente deportivo del América.