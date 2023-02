Barcelona: Mucha inversión, pocos resultados a nivel europeo

DERROTA

El Barcelona salió de la Europa League después de que el Manchester United se defendiera por una victoria de 2-1 y avanzara a los octavos de final con un resultado global de 4-3.

Eso hizo que el Barcelona no haya estado cerca de pelear por un título de la Europa League después de dos temporadas consecutivas después de no poder avanzar ni siquiera de la fase de grupos de la Champions League.

"Nos falta esa pequeña ventaja y tenemos que aprender a competir mejor en Europa", dijo el veterano capitán del Barcelona, Sergio Busquets, después de la última eliminación de su equipo.

Busquets, ganador de una Copa del Mundo y tres veces de la Liga de Campeones, conoce el estándar requerido para el éxito.

Pero la magia que convirtió al Barcelona en una fuerza casi intocable en Europa se desvaneció hace mucho tiempo incluso antes de que Lionel Messi dejara el club hace dos veranos, con el Barcelona acumulando varias eliminaciones dolorosas en la Liga de Campeones, coronada por su derrota por 8-2 ante el Bayern de Múnich en 2020.

Barcelona está atrapada en una crisis prolongada de su propia creación.

Con un equipo de bajo rendimiento y una deuda de 1.000 millones de euros (1.000 millones de dólares) al comienzo de la temporada, el presidente del club, Joan Laporta, llegó a la conclusión de que la única forma de cambiar la fortuna del club era gastar el dinero que no gastó de inmediato. tener.

Así que el club vendió participaciones de sus futuros ingresos televisivos y otros activos para poder realizar varios fichajes, incluido el delantero polaco Robert Lewandowski, el delantero brasileño Raphinha y el defensa francés Jules Koundé.

Los tres fueron titulares ante el United, pero el resultado fue otra decepción.

El entrenador del Barcelona, Xavi, dijo que quizás su equipo podría haber mantenido el control del juego, después de adelantarse con un penalti de Lewandowski en la primera parte, si los centrocampistas Pedri (lesionado) y Gavi (sancionado) hubieran estado disponibles.

Pero Xavi todavía tenía a Busquets y al centrocampista holandés Frenkie de Jong en el campo, y fue su decisión darle un comienzo inusual en el centro del campo al trabajador Sergi Roberto, en lugar de darle más fuerza a su ataque con Ansu Fati o Ferran Torres.

Cuando la pareja de delanteros españoles entró tarde como suplente, el United ya había dado la vuelta al partido con goles de Fred y Antony.

En abril pasado, el Barcelona fue sorprendido en la Europa League por Frankfurt, cuya victoria por 3-2 en el Camp Nou envió al equipo alemán a las semifinales con un marcador global de 4-3.

Esta vez, el Barcelona queda fuera de competición europea en febrero. El único consuelo es que bajaron al United en forma.

El Barcelona no logró ninguna victoria en los partidos de ida y vuelta contra el Bayern de Múnich y el Inter de Milán en su grupo de la Liga de Campeones, donde terminó con siete puntos en seis partidos.

"Nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes y hemos competido, no como la temporada pasada que no pudimos", dijo Xavi tras la derrota en Old Trafford.

"Simplemente se nos escapó en los detalles. Solo tenemos que volver a intentarlo el año que viene, aprender de nuestros errores, ser autocríticos y centrarnos en la liga y la copa".