Denuncian nuevo abuso en Aduana

Miguel Alemán, Tam.

Continúan registrándose los abusos cometidos por los oficiales de comercio exterior en contra de los residentes fronterizos y de paisanos que llegan a la Aduana local procedentes de Estados Unidos, utilizando el Puente Internacional para internarse a territorio mexicano, lo cual sigue generando una serie de molestias a la mayoría de la población fronteriza.

El caso de abuso y prepotencia más reciente fue denunciado públicamente por parte de la Sra. González, quien narró que el sábado, siendo aproximadamente como a las 11:15 pm. venía a su casa que tiene en esta ciudad, luego de haber estado en una fiesta familiar o quinceañera en Río Grande, Tx., y al pasar el puente le tocó rojo, por lo que procedió a estacionarme adecuadamente para la revisión, percatándose que solo estaban 2 oficiales del sexo femenino.

Una con camisa blanca y pantalón azul media baja de estatura y de pelo corto y la otra de aproximadamente 1.60 de estatura, también de complexión regular, más joven y de cabello largo hasta abajo de la cintura y que ahora sabe que se llama Edith Gissele Jeggings García, misma que vestía pantalón y suéter azul y abajo camisa blanca y que a su vez traía la unidad canina y fue quien se acercó a realizar la revisión a su vehículo.

La afectada procedió de inmediato a quitar los seguros de su camioneta, bajando las ventanillas y abriendo la cajuela con el fin de que realizaran la revisión correspondiente, a lo cual ella empezó a hacerla abriendo la puerta del copiloto y posteriormente la cajuela y al llegar a la puerta trasera del lado del conductor se percató de que la oficial subió el perro para olfatear la ropita de su pequeña niña, quien es menor de edad, la cual consistía en un suéter, una colchita y una bolsa de tela, donde su niña guarda su Tablet.

"Entonces yo veo que el hocico del perro estaba arriba de las pertenencias de mi niña, por lo que de buena manera le manifesté que porqué subía al perro arriba de la ropita de mi niña?.

"Pero ella se molestó y en forma por demás grosera, altanera y con abuso de autoridad y prepotencia, me dijo que ella decidía qué iba hacer con el perro y que yo no tenía que decirle cómo hacerlo y en tono amenazante me advirtió que de ahora en adelante cada vez que yo pasara por el puente me haría una profunda revisión con el perro, porque si yo le decía algo, era porque seguramente yo tenía algo que esconder en mi vehículo y al momento que ya estaba en mi puerta del conductor y que ya había terminado su revisión me dijo que de nueva cuenta que haría otra revisión más profunda y que apagara mi vehículo, abriera de nueva cuenta las puertas, la cajuela y además el cofre", explicó la afectada.

"Y que le entregará las llaves de mi vehículo, el documento que ampara la propiedad del vehículo y mi identificación personal porque me podían levantar una multa y decomisar el vehículo y que me bajara y la esperara atrás de las mesas, junto con mi niña y a lo que yo le manifesté que cuál era el problema para tales acciones y respondiendo que ella decidía que hacer y argumentando que yo me había negado a la revisión, cuando ella ya había terminado. Posteriormente que tuve que bajar de mi vehículo y haciendo lo que me pidió de forma prepotente me dirigí al teléfono rojo a levantar mi denuncia, toda vez que en ningún momento me resistí a la revisión, solo le pedí de favor y de buena manera que lo hiera sin el perro sobre las pertenencias de mi niña!

"A lo cual se vino la otra oficial y al preguntarles yo que quién era el jefe ahí, me contestó la de blusa blanca y más bajita de estatura que ella estaba a cargo y que tenía que proceder como lo decía su compañera, apoyándola en todo momento en sus arbitrariedades!

"Posteriormente que hicieron la segunda revisión, me dijeron que me podía retirar una vez que estuve retenida de manera ilegal por más de una hora en dicho recinto oficial!

"Se acercaron 2 soldados, quienes se percataron de la situación y trataron de mediar las cosas sin lograrlo y terminando por pedirme disculpas por lo que a ellos correspondía, aunque en ningún momento me faltaron ellos al respeto, mientras que las que en realidad lo hicieron estaban burlándose en forma irónica!

Causa indignación

>¡Qué abuso de esas gentes...es mi pensar, quizás a muchos les parezca exagerado mi reclamo por el perro, pero uno trata de tener la mejor higiene posible, sobre todo con los niños menores de edad!

>"Y si pensé en no perder mi tiempo si, quizás no les hagan nada, total el daño ya está hecho, pero mientras más callemos, ellos están cada vez peor y la gente ya está cansada de tantas injusticias!

>"Espero tener respuesta y no quiero perjudicar de ninguna manera a esa persona, lo único que me gustaría es que nos brinden un mejor trato más dingo y justo a todos los ciudadanos, ya que nos tratan peor que delincuentes", expresó la quejosa.

>Este es el relato de la amarga experiencia que le tocó vivir a una conocida madre de familia que tiene una forma honesta de vivir y que siempre se ha conducido con máximo respeto, tanto de las leyes, como ante las Autoridades de ambos países.

> "Tengo más de 18 años de cruzar el puente en ocasiones hasta más de dos veces al día por motivos de trabajo y desde que mis hijos empezaron a ir a la escuela allá en EU", destacó la profesionista y Sra. González, quien aseguró que con más de 28 años de experiencia profesional, jamás me he visto involucrada en ninguna queja o denuncia personal.

>"Quiero hacer pública mi queja solo con la intención de que haya un alto a tanto abuso de autoridad, actos de prepotencia de las autoridades y a las amenazas que nos hacen sin motivos justificados! Ya la mayoría de la gente estamos cansados de tanto abuso y que sea precisamente en esta ciudad, la peor aduana fronteriza en cuanto al despotismo! Independientemente de la denuncia que ya hice en el llamado teléfono rojo, del cual muchos desconocen que existe y que no alzan la voz por diferentes motivos, por lo que por eso estamos como estamos", consideró la entrevistada.

Directo. La Sra. González señaló a la oficial Edith Gissele Jeggings García.