Sisniega reitera que Jaime Lozano únicamente dirigirá la Copa Oro

Estratega que antes de tomar camino a su casa y acompañado de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF reiteró su mensaje de la falta de tiempo y oportunidad para seguir rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

"Yo ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. No me tienen que preguntar a mí, yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir", comentó el extécnico de México.