Denunciada ante la FGR

La directora de la Conade, Ana Guevara, fue denunciada formalmente este miércoles por extorsión ante la Fiscalía General de la República.

La empresa de alimentos veracruzana Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA de CV la acusa de pedirle sobornos para la asignación de un contrato para hacerse cargo de los comedores de la dependencia que atienden a los deportistas y entrenadores en el periodo de agosto a diciembre del año pasado.

De acuerdo con la denuncia, la ex velocista no sólo solicitaba dinero para hacer el trato, también requería un porcentaje del monto del contrato.

En la denuncia se acusa también al Subdirector General de la dependencia, Sergio Monroy, quien hace unos días fue señalado por la Revista Proceso como el principal orquestador de la trama de irregularidades financieras y administrativas en la dependencia, y a Armida Ramírez Corral, amiga cercana de Guevara.

Apenas el miércoles la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer a Guevara para que explique cómo ha solventado las observaciones que le hizo la Secretaria de la Función Pública tras auditorías al primer semestre de 2019.

RECHAZA ANA ACUSACIÓN

La directora de la Conade rechazó las acusaciones en su contra por supuestos sobornos que solicitó para asignar la contratación de un servicio de comedor.

La exvelocista y ahora directora de la Conade señaló en un comunicado de prensa, que hasta la tarde de este jueves, no ha sido notificada por alguna denuncia en su contra por extorsión.

"Con relación a las notas periodísticas que a últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de presuntas irregularidades y que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

"Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente", cita el documento compartido este jueves.