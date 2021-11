Definirán en diciembre reglas para nacionalizar autos chocolates

Sería hasta el próximo año cuando se estará dando a conocer las reglas para ejecutar este programa, sin embargo en el 2022 en Tamaulipas se llevará a cabo un proceso electoral para elegir al gobernador del estado.

¿Se pudiera politizar este programa?.

"Es con el ojo con que lo quieras ver, si yo realmente quiero regularizar un vehículo no voy a ver si hay elecciones o no, yo lo que quiero hacer es tener un auto legal y los tiempos políticos no me importarían como ciudadano, es por lo que hemos estado luchando y como para detenernos por un proceso electoral, no sería lo ideal", dijo,

Destacó que en la primera semana de diciembre se estarán instalando las mesas de trabajo para iniciar con la creación de las reglas de operación de este programa, en donde fueron invitados los empresarios importadores de autos usados para que den su punto de vista en este proceso.

"No tenemos una fecha para determinar el arranque de este programa, sin embargo, esperamos que sea en los primeros meses del 2022 para que la comunidad tenga certeza jurídica con sus autos", comentó.

Recordó que primero se tiene que crear las reglas de operación para que se envíen a la Secretaría de Economía, de ahí pasa Hacienda y hay que esperar la resolución final, esto se lleva algunas semanas.

"Por lo pronto nosotros ya vamos a instalar las mesas de trabajo en la primera semana de diciembre para que vaya tomando forma este esquema que se estará utilizando para legalizar los autos americanos que circulan en el interior del país, pero principalmente en la frontera", concluyó.