Defiende Trump de nuevo a Rusia

Washington, D.C.

El presidente Donald Trump negó ayer que Rusia continúe buscando interferir en el sistema electoral de Estados Unidos, a pesar que el Directorio Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha advertido de acciones rusas hacia las elecciones legislativas de noviembre próximo.

"No", respondió Trump tajante ante el cuestionamiento de una periodista sobre si el gobierno de Rusia mantenía su interferencia en los comicios presidenciales.

"Ningún presidente en la historia tan duro como yo lo he sido con Rusia, todo lo que tienen que ver son los números, ver lo que hemos hecho, vean las sanciones, los embajadores que no están allí, (vean lo que) desafortunadamente pasó en Siria recientemente", añadió.

Trump hizo estas declaraciones en el marco de una reunión con su gabinete, un día después que se retractó de sus comentarios en Finlandia donde dio más credibilidad a la negativa de Putin de una supuesta injerencia electoral.

En breves comentarios a los periodistas que cubren la Casa Blanca, antes del inicio del encuentro con los miembros de su equipo de trabajo, el mandatario estadunidense buscó dejar en claro que su gobierno ha sido duro con Rusia.

"El presidente Putin sabe eso mejor que nadie, ciertamente más que los medios informativos. El entiende eso y no está contento. Y no debería estarlo, porque no ha habido ningún presidente tan duro con Rusia como lo he sido yo", insistió.

Sus comentarios tienen el potencial de desatar una nueva ola de comentarios toda vez que los miembros de la aparato de inteligencia de Estados Unidos reportaron recientemente al Congreso que Rusia mantenía sus acciones de injerencia en el sistema electoral del país.

El Directorio de Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) alertaron en mayo al Congreso sobre los "riesgos potenciales" de nuevos actos de injerencia hacia las elecciones legislativas de noviembre.

El director del DNI, Dan Coats, la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen y el director del FBI se reunieron con legisladores en momentos que ya están en marcha elecciones primarias en varios estados del país.

En marzo pasado, los mismos miembros del Directorio de Inteligencia de Estados Unidos coincidieron en que las actividades de injerencia electoral rusa continúan con vistas a las elecciones legislativas de medio término en el mes de noviembre.