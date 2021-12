Debut y gol de Alvarado con Chivas

Alvarado tuvo su primer partido con el Rebaño y en los primeros minutos del segundo tiempo en el Estadio Victoria se estrenó como goleador con el cuadro tapatío al marcar el 2-0 (46´).

Leaño alineó a Miguel Jiménez, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Hiram Mier, Gilberto Orozco, Fernando Beltrán, Jesús Molina, Roberto Alvarado, César Huerta, Cristian Calderón y Ronaldo Cisneros.

Los otros goles de las Chivas fueron de César Huerta (28´), Fernando Beltrán (52´) y Jonathan Parra (78´).

EUROPA O CHIVAS

En entrevista con TUDN, Alvarado confirmó que le dijo a su representante que si no le llegaba una oferta de Europa o de Chivas no cambiaría de equipo esta temporada.

"En algún momento y se los contaba aquí a los compañeros y a mi esposa, también le dije a mi representante que si no era Europa o Chivas en México, no me gustaría ir a otro equipo", reconoció.