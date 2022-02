De lo más nuevo... Tú eliges

Querido Evan Hansen es la versión cinematográfica del musical de Broadway, ganador del Tony, que trata temas complejos como el suicidio adolescente.

Evan, el protagonista, es un tímido preparatoriano que carece de amigos y que por una confusión termina adquiriendo notoriedad al hacer creer a todos que era el amigo secreto de un compañero que se quitó la vida.

A diferencia del espectáculo teatral, la cinta de Stephen Chbosky, es más directa al tratar el tema de como muchos adolescentes se encuentran medicados para poder sobrevivir las presiones de la escuela y la vida social.

Ben Platt repite el papel que le dio el Tony, y el actor tiene una voz privilegiada, mientras que de los adultos destaca Julianne Moore como su madre.

Pero la verdadera estrella de la película son las canciones de Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Óscar por La La Land.

JAPÓN SE HUNDE: 2020

Es un anime que al comenzarlo a ver olvidas que es una "caricatura japonesa". Trata sobre terremotos, maremotos y sus consecuencias en el archipiélago japonés, y de cómo se va hundiendo y sus habitantes tratan de sobrevivir. Ayumu es una chica adolescente, y acompañada de su familia, van conociendo toda clase de personajes en la búsqueda de la salvación, desde un youtuber experto en supervivencia hasta un anciano con malas pulgas, pero a pesar de que se estrecharán muchos lazos. Esta es una serie sobre catástrofes, así que cualquiera puede morir en cualquier momento, no hay nadie a salvo. De hecho, llegamos a presenciar muertes realmente crueles, que dejarán a los protagonistas y a los espectadores en shock al estilo Game of Thrones (no se encariñen). También está llena de imágenes explícitas que te dejan sin aliento. Tiene un gran y emotivo mensaje y un final agridulce, pero justo, y que te saca al menos una lágrima.

REBELDE

Rebelde es una especie de remake y reboot de la telenovela argentina original de 2002, en la que se basó también la exitosa versión mexicana de 2004.

Esta nueva propuesta apela por igual a la nostalgia de la audiencia millennial que al gusto de la generación Z por las series de jóvenes en busca de hacer realidad su sueño de ser artistas.

Arranca con guiños y referencias a las versiones anteriores, desde la Elite Way School, donde estudian los personajes, hasta los uniformes, las menciones de Mía Colucci y hasta el tema musical que lleva el nombre de la serie y que hizo famoso el grupo RBD en México.

En los primeros minutos de esta versión, la presentación de los personajes se caracteriza por retratarlos en su mayoría como chicos desagradables o francamente insoportables, desconectados de su entorno familiar, carentes de empatía y que se relacionan unos con otros a través de la agresividad.

Esto cambia a medida que avanza la historia y se crean lazos entre ellos, a la par de que se vuelven el centro de una intriga escolar.

Los que son agradables desde el principio y se perfilan para ser las estrellas son Esteban (Sergio Mayer Mori), que es el becado, con talento, nobleza y galanura, y Jana (Azul Guaita), la estrella del pop que está buscando prepararse más en su carrera, y que sería el equivalente a Mía Colucci en las versiones anteriores.