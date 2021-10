De fayuquero a ídolo azulcrema

Pocos jugadores están tan identificados a una playera como Cuauhtémoc Blanco a la del América.

El "Temo", hoy Gobernador de Morelos, vivió un sinfín de aventuras en su andar con las Águilas, desde donde se catapultó al futbol español con el Valladolid.

Por si fuera poco, Cuauhtémoc presume haber anotado en todos los Mundiales que disputó, siempre con la espinita de quedarse fuera de Alemania 2006 por su pleito con Ricardo La Volpe.

´TEMO´ DE FAYUQUERO

Cuauhtémoc nunca olvidó a su barrio, cada que puede lo presume con orgullo, aclarando que para él es "Beverly Hills Tepito 90210".

"Yo vendí casetes piratas en Tepito. Arreglaba mi puesto y vendía ahí por la calle de Aztecas y Jesús Carranza. Armaba mi puesto y vendía los casetes a 10 pesos. Ganaba, pero me chingaban. Me pedían 5, 7 ó 10, y cuando me agachaba, me robaban, entonces ya me di cuenta y ya siempre me agachaba con la vista viendo al cliente y me decía: ´ahora sí no me van a chingar´", recordó Blanco con el "Chelís".

ÍDOLO DEL PUEBLO

Aunque muchos futbolistas han sido descubiertos por él, Ángel "La Coca" González sabe que "Cuau" es punto y aparte.

"Es el último ídolo del pueblo. Se hizo en el llano, donde se hacen los grandes. Era el que llegaba con los zapatos rotos, el morral, las calcetas medio rotas", dijo González.

"Cuauhtémoc representa los valores de la picardía. Su cuerpo desafía al del atleta común. Camina como un pato y carece de cuello. Pero el futbol es democrático en cuestiones físicas y Blanco anota con la joroba", reiteró el escritor Juan Villoro.

´BUENOS DÍAS´

"Rumbo a Francia 1998 me tocó convivir con él 3 meses. Compañero de cuarto, de viaje, de asiento, de todo. Nos despertaban a las 5 y media de la mañana para entrenar, me paraba todo amolado y cuando me ponía las vendas, subía el pie a la cama y él pasaba y me tocaba la cola, me daba mis buenos días, así los 3 meses. Un día, volteo y le digo: ´bueno hijo de tu, llevas 2 meses y medio agarrándome´, se para y me dice: ´uuuy, amaneciste de malas´. Salimos a entrenar y dice Cuauhtémoc: ´profe, permítame, pídale su horario a Villa porque viene de malas´", recordó Germán Villa a TUDN.

20 DE SUADERO

El lema favorito del "Temo" es "come frutas y verduras", sin embargo eso dista mucho de su dieta.

En el América, ya cuando un nutriólogo vigilaba su alimentación, él pedía que le compraran 20 tacos de suadero. En sus primeros años como azulcrema, disfrutaba que la cocinera lo invitara a comer lo que el primer equipo no consumía.

Un día, la nutrióloga descubrió las prácticas de la cocinera y casi le quitó el alimento de la boca al "Cuau". Cuando se convirtió en figura, amagó a la directiva con renunciar si no corrían a la doctora.

