Critican ´Euphoria´ por escena sexual

"Euphoria", la nueva serie de HBO, ya está dando de qué hablar y es que en el capítulo titulado "Made Your Look" hay una escena estilo anime con tintes de hentai entre Harry Styles y Louis Tomlinson, exintegrantes de la boy band, One Direction.

En dicha animación se puede ver a estos dos cantantes practicando sexo oral hasta llegar al clímax uniéndose en sólo un cuerpo. Esta escena es creada por Kat (Barbara Ferreira) personaje que se dedica a inventar historias de ficción las cuales son publicadas en internet para todos sus fans.

LE EXIGEN DISCULPA

Tras esto, la serie de Sam Levinson fue duramente criticada por los fans de 1D, quienes pidieron una disculpa al creador de "Euphoria" por su atrevimiento, lo cual no hizo, pero sí justificó la escena.

"Algo que pensé como una idea fascinante o emocionante era tomar esta creciente curiosidad sobre la sexualidad que en última instancia queda enmarcada en la lente del fanfiction y permitir que cobrara vida. La idea detrás de esto era una mezcla de animación con un ligero toque de aspereza y la belleza surreal", escribió.

Pero sin importar la justificación de Levinson, uno de los involucrados en dicha escena sexual abiertamente gay, Louis Tomlinson sí se molestó y en Twitter indicó que él nunca autorizó esto.