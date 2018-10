Concretan anhelado proyecto industrial. Incidirán en competitividad y productividad

Matamoros, Tam.- "El Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Matamoros es punta de lanza ya que somos el único en todo el país de Index y esto nos hará incidir directamente en la competitividad y productividad de nuestras empresas, así como crear nuevos empresarios jóvenes", manifestó Rolando González Barrón.

El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros señaló que este es un proyecto anhelado en la industria maquiladora por muchos años, "de cómo realmente ayudamos a la competitividad de nuestra ciudad y cómo la convertimos en una ciudad vanguardista, una ciudad que, lejos de que tenemos imágenes negativas que estemos realmente referenciados como una de las ciudades que tiene su Centro de Investigación", destacó.

"Pero sobre todo lo que queremos empujar mucho más fuerte, es que sea el centro de desarrollo de investigación y diseño para los nuevos productos, principalmente para los jóvenes y para la ciudad, lo que queremos es crear empresarios nuevos, jóvenes, porque una ciudad se desarrolla más cuando hay más empresarios", dijo.

"Sin duda, es punta de lanza, somos el único centro de innovación en todo el país de Index, vamos a incidir directamente en la competitividad y productividad de nuestras empresas, y sobre todo, lo que queremos empujar es que los empresarios jóvenes encuentren aquí oportunidades porque la industria maquiladora es un filón de oportunidades para todos estos jóvenes", agregó.

Resaltó que "con este gran centro, podemos llegar a entrar a la competitividad mundial y que los jóvenes sean los principales actores con sus creaciones e innovaciones, en las cuales ellos ya están trabajando directamente en este centro", dijo.

"Los jóvenes van a estar trabajando y haciendo con las nuevas tecnologías directamente de CNC de láser de prototipado y ese es el legado que le queremos dejar nosotros directamente a nuestra ciudad para que los jóvenes se puedan insertar en el mundo global, que ese es el problema, que nos dejaron atrás y si no tenemos nuestros centros de investigaciones, si no entrenamos a nuestra gente con la tecnología más avanzada pues nos vamos a quedar, y no hay que olvidar que la tecnología avanza todos los días y la verdad es que siempre la escuela, la academia va de 10 a 15 años atrás a lo que va la industria global", indicó.