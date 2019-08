Compite en FICM 2019

Ciudad de México

"Polvo", que marca el debut como director del histrión José María Yazpik, competirá en la sección oficial de Largometraje del Festival Internacional de Cine de Morelia a efectuarse en octubre.

La cinta, una comedia de humor negro en el que un pueblo ocupa cocaína sin saberlo para pintar canchas, conforma una lista de nueve de ficción en la cual cinco son óperas primas.

Junto a "Polvo" se encuentra "Sactorum", de Joshua Gil, que cerrará la semana de la crítica en Venecia; "La Paloma y el Lobo", reciente ganadora en Locarno; "Mano de Obra", de David Zonana, que estará también en los certámenes de Toronto y San Sebastián y "Heridas de verano", de Sebastián Padilla.

La sección oficial, en la que no figura ninguna mujer directora, se completa con "Esto no es Berlín", de Hari Sama; "Territorio", de Andrés Clariond; "Ya no Estoy Aquí", de Fernando Frías y "El Paraíso de la Serpiente", de Bernardo Arellano.

En esta categoría se eligieron 11 producciones, entre ellas "Retiro", de Adriana Alatorre; "El Guardián de la Memoria", de Marcela Arteaga; "Vaquero de Mediodía", de Diego Enrique Osorno y "Bad Hombres", de Juan Antonio del Monte y Rodrigo Ruiz Patterson.

DOCUMENTAL CORTO

En esta categoría destacan "A 3 Minutes hug" y "Lorena, la de Pies Ligeros", los nuevos trabajos de Everardo González y Juan Carlos Rulfo que pronto saldrán por la plataforma de Netflix, siendo coproducidos por Gael García Bernal.

En este renglón están Mariana y Santiago Arriaga, hijos del escritor Guillermo Arriaga ("Amores Perros" y "Los Tres Entierros de Melquiades Estrada"), con su versión del clásico "La Hora Cero". El actor Gabino Rodríguez entró a la selección con el corto "Mi piel, luminosa".

ANIMACIÓN

Para esta categoría hay 12 trabajos, entre ellos "Eclosión", de Rita Basulto; "Pozolli", de Mauricio Hernández y "El Tigre sin Rayas" de Raúl Morales.

Son más de 90 producciones las elegidas por el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se realizará del 18 al 27 de octubre