Combate Aduana plagas invasoras

Hidalgo, Tx.- Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, en coordinación con el Servicio de Inspección de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, llevan a cabo grandes esfuerzos para prevenir el ingreso de plagas invasoras a la unión americana, que pudieran ocasionar grandes daños a la industria agrícola.

El control de plagas invasoras cuesta al estado de Texas millones de dólares anualmente, además dañan la industria agrícola y se ponen en riesgo cientos de trabajos, por lo que agencias privadas y de gobierno se encuentran cooperando para proteger la frontera de su ingreso.

Recientemente entró en vigor la restricción para ingreso de tomate y chile a los Estados Unidos, por el virus del tomate rugoso, que afecta a estos productos.

Colaboración

Autoridades de USDA destacan que se necesita de la ayuda del público porque estas plagas pueden causar un enorme impacto en los productos que son utilizados cada día por los norteamericanos.

USDA y el Servicio de Control de Aduanas y Protección de Fronteras, trabajan de la mano con los Departamentos de Agricultura estatales y con la industria, realizando grandes esfuerzos para prevenir la introducción y propagación de las mismas, con el objetivo de proteger los recursos agrícolas y naturales ante la entrada, el establecimiento y su propagación.



El trabajo que realizan los federales es de gran importancia para la economía norteamericana.

Declararlo todo



En vista de estos riesgos, a los viajeros que ingresen a los Estados Unidos se les requiere declarar todos los artículos adquiridos en México, incluyendo carnes, plantas, animales, verduras o frutas. No declarar cualquiera de estos artículos puede resultar en multas severas. Artículos agrícolas llevados de los Estados Unidos a México pudieran no ser admitidos de regreso.

Los viajeros deben de saber que el ingreso a los Estados Unidos de productos porcinos de México, ya sean crudos o cocidos, no está permitido, esto con el fin de prevenir la Fiebre Clásica Porcina, también conocida como cólera de cerdo. Aunque no causa daño a las personas, las pérdidas económicas para los productores de productos porcinos en este país sería severa si la enfermedad se estableciera.

Aves tampoco

También se prohíbe la entrada a los Estados Unidos desde México productos avícolas crudos y aves vivas, para evitar el arribo de la enfermedad de la gripe aviar. Partes de las aves infectadas con el virus, como sus plumas, el estiércol y otros materiales, pueden subsistir por varias semanas dentro de un ambiente húmedo y cálido.

Frutas y verduras

Una gran variedad de plantas y frutas están prohibidas para su ingreso, esto incluye mangos, guayabas, manzanas, peras, naranjas, duraznos y granadas.

Viajeros en busca de mayor información acerca de la cuarentena de agricultura, pueden obtener el folleto "Know Before You Go" , "Entérese Antes de Viajar", disponible en la mayoría de las garitas de entrada o a través del sitio del CBP en Internet www.cbp.gov. Información acerca de las leyes de los Estados Unidos y los reglamentos también están disponibles en Aduanas y Protección Fronterizas.

Cumplir

Recuerde, lo mejor es no exponerse y cumplir con los requerimientos de las autoridades, quienes destacan que todo esto es con el afán de otorgar mayores facilidades para el ingreso de los viajeros confiables, si viola la ley puede llegar a enfrentar problemas legales o a pagar fuertes sumas de dinero como parte de las multas contempladas para los infractores, declare todo, es la mejor manera de evitarse problemas.