Cártel lanza amenaza a AMLO en Tijuana ante el despliegue del Ejército en la zona

Tijuana, Baja California.- Un mensaje amenazante contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y firmado presuntamente por miembros de Cártel de los Arellano Félix, fue colgado en un puente peatonal en la delegación La Mesa, en Tijuana.

El narcomenaje fue descolgado por agentes policiacos alrededor de las 22:00 horas en un puente a la altura del Colegio de Bachilleres sobre la Vía Rápida.

"Mira puto viejo acedo Manuel López Obrador ni con toda tu pu... gente nos van hacer nada, sálganse a chingar a su pu... madre de Tijuana aquí no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre está no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca. ATTE. La nueva alianza Lobo alfa 20, Tabo y el flaquito de Tijuana más fuerte que nunca. puro CAF putos Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño".

El texto se da luego de la instalación de 12 campamentos del Ejército a fin de disminuir la incidencia delictiva, sobre todo los homicidios que en los primeros días de febrero ya rebasa las 40 víctimas.

"La advertencia" también se colgó a pocas horas de que se realice la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de Paz, en la que asistirán todas las autoridades incluyendo a Leonel Cota Montaño, subsecretario de Planeación, Información, Protección Civil y Coordinación del gobierno federal.

