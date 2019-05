Carreteras seguras, objetivo del DPS

McAllen, Tx.- Es fin de semana en el que se recuerda a los caídos, quienes perdieron la vida mientras servían al país, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, está uniendo esfuerzos para hacer cumplir la ley en todo el estado, y ayudar a mantener las carreteras de Texas libre de riesgos, alentando a los automovilistas a practicar hábitos de conducción segura.

Desde ayer viernes y hasta el lunes 27 de mayo, los agentes del DPS estarán atentos en busca de conductores intoxicados, así como de quienes violen los límites de velocidad en las carreteras, y omitan el uso del cinturón de seguridad.

"El Día de los Caídos rinde homenaje a aquellos que han hecho el máximo sacrificio para servir y proteger a nuestro país, y sabemos que muchos de ustedes pasarán el largo fin de semana festivo con familiares y amigos para honrar a estos hombres y mujeres heróicos", dijo el Director del DPS Steven McCraw.

"Al hacer planes para este fin de semana, pedimos a todos los texanos que hagan de la seguridad una prioridad máxima. Si viajará por carretera, asegúrese de conducir sobrio, use el cinturón de seguridad y obedezca todas las leyes de tránsito para evitar que ocurran tragedias sin sentido. El DPS hará su parte para mantener a los texanos a salvo, patrullando en nuestras carreteras este fin de semana del Memorial Day ".

Durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos en 2018, los agentes del DPS emitieron cerca de 65 mil citatorios y advertencias, que incluyen 1,203 por no usar el cinturón de seguridad; se realizaron 391 arrestos por conducir intoxicados, 225 arrestos de fugitivos y 229 arrestos por delitos graves.

El DPS también respalda la campaña estatal "Click It or Ticket", que se extiende hasta el dos de junio. Ahora, en su decimoséptimo año, "Click It or Ticket" alienta a los conductores y pasajeros a cumplir con las leyes estatales sobre el uso del cinturón de seguridad.

Recomendaciones