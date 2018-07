Cancelan boda

Monterrey, N.L.- Miley Cyrus y Liam Hemsworth cancelaron su boda debido a que no pudieron llegar a un acuerdo sobre formar una familia y tener hijos, reportó Daily Mail.

"Él quiere hijos y no lo quiere seguir posponiendo, pero este no es exactamente el momento en el que Miley lo desea. Él está destrozado", dijo una fuente a Ok! Australia.

"Miley postergó los planes para la boda y Liam se estaba cansando de eso. No se han estado llevando bien en los últimos meses".

PRESIONADA

El informante comentó que Cyrus realmente no quería contraer matrimonio, y que se sentía presionada ya que era un vínculo que todos en la familia de Hemsworth tienen menos él.

La familia del protagonista de Los Juegos del Hambre intentó pedirle que no se relacionara con Cyrus, sin embargo, la fuente dijo que él le tenía fe y que ahora se siente defraudado.

Hay rumores de que la cantante se encuentra en casa de sus padres en Malibu manteniendo un perfil bajo por la ruptura de su compromiso.