Buscan cubanos una plaza laboral

Matamoros, Tam.- En la industria maquiladora de Matamoros también se está contratando a la comunidad migrante que se encuentra varada en esta ciudad fronteriza, siendo los cubanos quienes más buscan estas oportunidades laborales.

Incluso en las bolsas de trabajo de los sindicatos de esta localidad se encuentran en espera de ser enviados los personas de dicho país, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su Municipio (Sitpmem).

Jesús Mendoza Reyes señaló que esta gente ha demostrado que ha llegado a la frontera con la intención de cruzar a trabajar, pero también, en lo que reciben esa oportunidad, mostraron su intención de sobresalir de manera personal buscando estas oportunidades laborales en Matamoros.

Destacó que no son muchos los que en estos momentos han sido contratados, pero si los pocos que se han acercado están haciendo buen papel hacia el interior de las mismas empresas.

Comentó que fuera de ellos, el resto de los ciudadanos no se han acercado a los sindicatos, no han manifestado intención alguna de buscar un trabajo, sobre todo en la industria maquiladora.

Recordó que en tanto a quienes se les viene dando esta oportunidad de trabajo, deben de contar con toda su documentación en regla para poder laborar sin problema alguno en este territorio nacional.

"Nosotros estamos abiertos hacia todas estas personas que sí quieren trabajar, ese tipo de sujetos son los que se necesitan en las empresas locales, en donde tanto ellos como los mismos corporativos se ven beneficiados", dijo.

Agregó que se han dado casos en donde acuden a pedir trabajo y no traen su documentación, se les dice que lo consigan en el menor tiempo posible, de no hacerlo no se les puede contratar considerando que caerían en una irregularidad.