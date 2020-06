Aumentan productos durante la pandemia

Productos de la canasta básica como aguacate, frijol, chile serrano, tomate y huevo, han tenido alzas durante la pandemia del Covid-19.

Por ejemplo el aguacate se fue para arriba en los costos y anda entre los 50 y 60 pesos el kilo, pero se llegó tener hasta en 30 pesos el año pasado, pero en cuanto se restablezca el abasto se volverá a normalizar paulatinamente.

El frijol mexicano anda en 25 pesos y el de importación anda en 30 pesos, pero antes estaba entre 18 a 20 pesos, pero ya tiene desde antes de la pandemia que se fue a la alza.

El kilo de tomate anda en 16 pesos, mientras que la cebolla alrededor de 8 pesos, el jalapeño en 20 a 16 pesos, pero durante algunos fines de se van para arroba pero se empareja cuando llega el producto.

El chile serrano ha estado a la alza en algunas ocasiones, llegando hasta los 60 pesos el kilo.

El precio huevo se disparó también ante el inicio de la pandemia, con precios de 80 a 90 pesos, al igual el limón que subió los costos y actualmente está en 28 pesos el kilo, pero fue por la cuestión del abasto y temporada.

NO HAY ESCASEZ

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que lo importante es que no se ha presentado escasez de productos, y algo que beneficia al comercio en general es que el consumo de productos perecederos y no escúchales, se han encapsulado porque las familias no salen a otros estados, todo el consumo se ha quedado en la ciudad, lo que apoya al comercio en general.

"En los demás productos se ha mantenido un control muy estable, puesto que no ha habido algo que nos afecte mucho en el abasto y la demanda ha sido constante, hemos andando muy bien no hemos tenido producto que se ha escaseado, si hay una estabilidad tanto en precios como en abaste", dijo.

Y argumentó: "anteriormente la gente iba a Estados Unidos a traer mandado, ropa, o a Monterrey y ahorita por la pandemia, todo es consumo local y ha sido benéfico en general".