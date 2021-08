Así le ha ido a los mexicanos en las categorías técnicas del Oscar

Así que este domingo el trabajo de Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Jaime Baksht, considerados en Sonido por su labor en "Sound of metal", irían contras la estadísticas que no son determinantes, pero si muestran tendencia .

Hasta ahora en las categorías de sonido, algunos en diseño y otras en mezcla, ha habido seis nominaciones, todas acabando con las manos vacías: Martín Hernández optó por su trabajo en "Birdman" y "El renacido"; José Antonio García por "Argo" y ROMA, cinta última donde también fue contemplado Sergio Díaz, y Fernando Cámara por su labor en "Apocalypto", dirigida por Mel Gibson.

El cinefotógrafo Emmanuel Lubezki es el mexicano más triunfador con tres galardones, obtenidos de manera consecutiva (2014 a 2016), por su trabajo en "Gravedad", "Birdman" y "El renacido".

El departamento técnico con más premio es precisamente el de fotografía, pues se cuentan con cinco galardones, sumándose a los del llamado "Chivo", los de Guillemo Navarro, ganador en 2007 por "El laberinto del fauno" y "Alfonso Cuarón", director y escritor, quien en 2019 se alzó por ROMA.

Tras Lubezki se encuentra la ya mencionada Emile Kuri, quien llegó a dos premios ("La heredera" y "20, 000 leguas de viaje submarino") en 1950 y 1955. La creativa es también la más nominada, al haber tenido en total ocho oportunidades por trabajos como "Mary Poppins" y "Executive suite".

El diseñador de producción Edward Carre ("The adventures of Juan", "Sunsire at Campobello" y "Camelot"), así como el cinefotógrafo Rodrigo Prieto ("Secreto en la montaña", "Silencio" y "El irlandés"), lleva cada uno tres nominaciones.

En sólo una ocasión los mexicanos han sido considerados en vestuario y fue en 2020, con Mayes C Rubeo por su trabajo en Jojo Rabbit.

La lista de quienes tienen un Oscar en sus vitrinas se completa con Brigitte Broch, diseño de produción por "Moulin rouge" (2002), "Beatrice Alba", maquillaje por "Frida" (2003) y Eugenio Caballero gracias a "El laberinto del fauno" (2007).