Asegura Zepeda que no me autonombró coordinador del PAN

Cd. de México.- En conferencia de prensa en el Senado de la República, el próximo coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda, negó que se haya autonombrado en esa posición pese a que algunos panistas le señalaron de haber incurrido en una autodesignación.

"No, no me autonombré. La decisión la tomó el dirigente nacional que es Marcelo Torres, y él hizo una consulta con los legisladores.

"Hubo una consulta, se escuchó a los legisladores. Yo no tuve ninguna intervención a la consulta con los senadores en ningún momento", afirmó Zepeda.

Asimismo, negó que el aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, interviniera en su nombramiento.

Damián Zepeda el sábado por la mañana presentó su renuncia como dirigente nacional del PAN para asumir su cargo como coordinador de los senadores de ese partido en el Senado de la República.

Cabe recordar que su nombramiento generó algunas expresiones de rechazo que acusaron una autodesignación como el panista Francisco Búrquez Valenzuela, quien a través de su cuenta de Twitter escribió:

"El día y la noche de Acción Nacional. @JCRomeroHicks un hombre de principios, de lo mejor que tiene el PAN, dirigirá a los Diputados. En el Senado, los personeros de Anaya dan (nuevamente) un auto-dedazo y se imponen", escribió Búrquez en su cuenta de Twitter.

Cuestionado sobre este tipo de expresiones que panistas hicieron tras su designación, Damián Zepeda dijo que respeta esas voces, pero insistió en que su designación fue decisión de los senadores quienes, tras una consulta realizada por el dirigente nacional del PAN, él fue elegido como futuro coordinador de los senadores.

"Respeto que haya opiniones distintas. Vamos a trabajar y yo me voy a esforzar para que quien tenga una opinión distinta vea con trabajo, en los hechos, que hay toda una intención de apertura y de inclusión. En el grupo parlamentario va haber trabajo de consenso", expresó.

El ex líder nacional del PAN dijo que trabajará para que todos los panistas se sientan incluidos en la coordinación de su bancada en el Senado de la República.

"Vamos a estar trabajando para que todos se sientan incluidos y que estemos generando esquemas de participación que permitan que todos los legisladores puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Vamos a impulsar perfiles de distintas expresiones a distintas posiciones. Van a ver mensajes muy claros de inclusión, de participación, en donde todos sientan que hay decisiones justas. No va haber imposiciones, va ser un trabajo de acuerdos. Voy a trabajar todos los días por mantener un grupo unido", informó.

Como parte de la inclusión, que prevé impulsar como coordinador de los senadores del PAN, Zepeda Vidales anticipó que promoverá algunas designaciones claves como la del ex Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

"En los próximos días lo estarán viendo. Yo creo que algunos perfiles deben ocupar las posiciones que se van a definir, yo creo que Rafael Moreno Valle debe tener un espacio importante y al grupo le estaré proponiendo eso para un esquema de inclusión que vamos a hacer entre todos.

"Yo voy a estar proponiendo que ciertas decisiones que tenemos que tomar en breve, sean claramente ejercicios de inclusión iClaro que me estoy refiriendo a la mesa directiva!, mensajes claros de que todos estamos participando", indicó.

Además, dijo que respetará si el próximo dirigente nacional del PAN decide retirarle la coordinación de la bancada de los senadores.