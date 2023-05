Se deberán pagar impuestos en compra de Banamex, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, aunque no se lleve a cabo en su gobierno, cuando se venda Banamex se deberán de pagar impuestos pues "ya no es el tiempo de antes" en donde, afirmó, las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos.

INMORALIDAD

El mandatario federal señaló que, aunque fue legal, fue "una inmoralidad" que en el sexenio de Vicente Fox se haya vendido Banamex, entonces propiedad de Roberto Hernández, a Citigroup sin pagar impuestos pues acusó que hubo complicidad.

"Aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigruop, simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos, pero esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex con el gobierno de Fox.

"Tienen que pagar el impuesto si lo hacen en esta administración o cuando se haga, y también cuando se haga en bolsa tienen que pagar impuestos", advirtió.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que si esa operación se hubiera hecho en Estados Unidos se hubieran tenido que pagar impuestos.

Señaló que el haber denunciado este hecho le trajo enemistades y reclamos por parte de Roberto Hernández.

"Si como ahora, se hubiese dado la operación al revés, si en Estados Unidos, Banamex hubiese comprado Citigroup tenían que haber pagado, y aquí no.

"Por esta denuncia que hicimos en su momento que nos trajo enemistades, diferencias, porque en una reunión en Valle de Bravo que me invitaron de Televisa llegaron empresarios, me reclamó Roberto Hernández y ahí estaba también y me lo reclamó y otra cosa Claudio X. González hijo - fíjense desde cuando tenemos diferencias - y me dijeron que era legal, sí, sí, sí, pudo ser legal, pero sin duda es inmoral", declaró.