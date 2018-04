Arranca rodaje mañana

Ciudad de México

El lunes, Leonardo Ortizgris arranca rodaje de una película sobre el autismo, pero ha decidido no saber mucho de ese trastorno neurológico por el bien de su personaje.

El actor en Güeros y la serie Las 13 esposas de Wilson Fernández interpretará en Conoces a Tomás al cuñado de un joven que experimenta esa condición (Hoze Meléndez, Almacenados),

"Mi trabajo no ha sido tan práctico, el personaje es novato en esta situación y no me sirve tener tanta información, sino irme sorprendiendo. He ido improvisando con Hoze, ido a estas asociaciones donde van personas así y se ve el trato a ellas, así que me aparté un poco para poder entrar desde otro lado", explica Ortizgris.

Conoces a Tomás será la ópera prima de María Torres y producida por Mónica Lozano (No se aceptan devoluciones y El Jeremías).

LOCACIONES EN CDMX

La Ciudad de México es sede de las locaciones por seis semanas.

El autismo hace que un individuo se concentre en su propio interior, afectando sus relaciones sociales. Se estima que una de cada 68 personas lo padece.

"Es un proyecto que con María comenzamos desde hace dos años y ya se va a armar al fin", apunta Ortizgris.

Ochentero. El actor estuvo en febrero pasado en la Berlinale, uno de los considerados tres grandes festivales de cine en el mundo, al lado de Cannes y Venecia. En ese lugar presentó Museo, que coprotagoniza al lado de Gael García Bernal, que trata del grupo a mediados de los 80 que robó piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología en la capital.

Las críticas alabaron el largometraje dirigido por Alonso Ruizpalacios en la cual también están Alfredo Castro (El club) e Ilse Salas (Cantinflas).

Se pretende que sea estrenada comercialmente en salas nacionales en el último trimestre del año. Por ahora espera el próximo lanzamiento de la serie Diablo guardián, basada en la novela de Xavier Velasco.