Aplicarán fuertes multas a quien ensucie la playa

Isla del Padre, Tx.- La combinación de residuos de vidrio y basura en la Isla del Padre puede ser motivo de multas de hasta 2 mil dólares, advierten las autoridades locales.

Comisionados en la ciudad de la Isla del Padre mantienen una campaña ecológica de concientización para preservar las playas y la ciudad libres de basura.

Autoridades de la paradisíaca ciudad han dado a conocer que la Campaña de sensibilización denominado "Treasure It, no trash It", (atesorala, cuida tu playa, no la arruines), busca cuidar y preservar el medio ambiente y mantener una imagen limpia de la ciudad.

La estrategia de limpieza inicia en la temporada de verano, cuando existe un mayor registro de visitantes, sin embargo, se mantiene permanente y es necesario que la población conozca que puede estar incurriendo en una violación a las leyes locales.

La campaña está diseñada para establecer la importancia de mantener la playa limpia con el fin de proteger el medio ambiente y asegurar que todos los visitantes disfrutan de su día en la playa.

Es por ello que se suman a la campaña, asociaciones y voluntarios con quienes se llevan a cabo acciones de monitoreo y limpieza de la playa y el destino final de la basura.

En tanto y dado que se mantiene la ordenanza de la ciudad, podrán enfrentar cargos también quienes tiren colillas de cigarros, hasta por 2 mil dólares, considerando que este es el tipo de desechos que comúnmente se encuentran tirados en la costa.

Falta crear conciencia

>Durante la asistencia de visitantes, es común que se genere basura como latas, botellas de plástico, sillas de playa, juguetes rotos, arena, espuma de poliestireno y papel.