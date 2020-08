Anuncia profesor Bowles su gran obra "13h Street"

Edinburg, TX.

El Dr. David Bowles, profesor asociado de inglés de la Universidad de Texas Río Grande Valle dio a conocer su más reciente obra "13h Street".

Una serie de libros para niños, cuenta las historias de tres jóvenes latinos en el sur de Texas y sus misteriosas aventuras en la sobrenatural calle trece.

En 2018, el profesor del departamento de Literatura y Estudios Culturales en UTRGV, fue abordado en 2018 mediante la publicación del gigante HarperCollins con el concepto de "13th Street", que se desarrollará en una serie de libros de capítulos para niños de 5 a 9 años.

"Me gustó la idea e inmediatamente vi formas de hacerla mía y escribir sobre las cosas que me importan", dijo Bowles.

"Estos tres niños, son primos y viven en la pequeña ciudad ficticia de Nopalitos, en Texas. Tienen la oportunidad de ir desde su ciudad natal, que imagino que está en algún lugar cerca de Alice o Falfurrias, a la ficticia Ciudad del Golfo, más grande. Y luego se dejan llevar por la aventura", explicó el autor. Basándose en la diversidad cultural de su propia familia, Bowles elaboró a cada uno de los personajes principales como una mezcla de herencias mexicano-americanas y otras; sus mamás son hermanas y sus esposos son de una cultura diferente.

Los personajes principales son primos. Malia Malapata tiene un padre dominicano-americano; el de Dante Dávila es mexico-americano; y el padre de Iván Eisenberg es judío-estadounidense. Aunque los primos no han pasado mucho tiempo juntos, todo eso cambia durante el viaje de verano a Gulf City.

En cada libro, cuando los niños entran en esta otra dimensión, tienen que derrotar a un grupo de monstruos para abrir un portal que los trae de vuelta al mundo normal.

El primer libro se publicó simultáneamente con los otros dos libros de la serie, The Fire Breathing Ferret Fiasco y Clash of the Cackling Cougars, que se lanzaron en julio pasado.

Ilustrados por Shane Clester, los libros presentan características únicas como actividades y barras de progreso para motivar al lector a continuar leyendo.

Además, Bowles incluyó palabras en español para conectar el bilingüismo del sur de Texas.

"13h Street", libro para niños.