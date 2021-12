Alfonso Cuarón lanzará serie ´Disclaimer´

BASADA EN NOVELA

Basada en la novela del mismo nombre de Renee Knight, Disclaimer estará protagonizada por Blanchett como Catherine Ravenscroft, una periodista documentalista de televisión exitosa y respetada cuyo trabajo se ha basado en revelar las transgresiones ocultas de instituciones respetadas durante mucho tiempo.

El problema en la trama comienza cuando una misteriosa novela, escrita por un viudo (que será interpretado por Kevin Kline), aparece en su mesa de noche sin explicación, y ella pronto descubre que es un personaje clave en una historia que pensaba que estaba enterrada en el pasado. "Una historia que revela su secreto más oscuro. Un secreto que pensó que era solo suyo".

SE SUMA

Disclaimer se une a una creciente lista de multigalardonadas series originales de Apple, como Ted Lasso, The Morning Show, Truth to Be Told, así como series muy esperadas, incluyendo The Shrink Next Door, WeCrashed, Five Days at Memorial y Roar.

Disclaimer marca el primer proyecto del acuerdo de varios años de Apple TV+ con Cuarón, cuya productora Esperanto Filmoj está produciendo con Anonymous Content, y es la primera vez que el autor mexicano escribirá y dirigirá todos los episodios de una serie original.

Actualmente, Cuarón se desempeña como productor de la película original de Apple Raymond And Ray, que se encuentra en producción.

Además regresa a la mancuerna con Emmanuel Lubezki quien será director de fotografía junto con Bruno Delbonnel.

SU PRIMERA VEZ

Alfonso Cuarón entrará al mundo de las series con la historia de suspenso "Disclaimer".

Protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline, la trama estará basada en la novela homónima de Renée Knight