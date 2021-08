Acusan maltrato médico en HGR

´´Tuve un accidente, me caí y golpeé la cabeza, me saque una radiografía y lleve al Hospital General, el neurólogo en un plan grosero y excesivo, al recibirme se rehusó atenderme, ni siquiera observó la placa que me tomé, y luego pidió me desalojaran, trayendo puesto un catéter, no les importó y así tuve que salir a la calle, fue algo humillante y vejatorio´´, aseguró.

Indicó, que solicitaron en el área administrativa del Hospital una explicación por la actitud del médico, pero igual fueron conminados a salir del complejo médico.

"Solo acudimos para recibir la atención médico y nos trataron en forma terrible y arriesgando la vida de mi esposo, que con el catéter puesto en su brazo, así tuvimos que salir sin que nadie hiciera nada", señaló, la señora Claudia Robles.

Por lo que solicitaron a este medio elevar su caso e inconformidad por el maltrato recibido y denunciar que en medio de la emergencia sanitaria, así como hay casos de buenos médicos, también hay médicos que incurren en abusos y faltas a su juramente profesional.

Estudios clínicos ordenados y que no fueron tomados en cuenta.