🎬 No quiero un Óscar por lástima: Glenn Close

Nueva York, Estados Unidos.- Nominada una vez más al Óscar, ahora por La Buena Esposa, Gleen Close espera no ganar el premio por lástima.

La actriz, de 71 años, quien ha sido considerada para un galardón en seis ocasiones, pero en ninguna de ellas se lo ha llevado, ha emergido como la favorita para Mejor Actriz, luego que los rumores iniciales favorecieran a Lady Gaga por Nace una Estrella.

"Significaría mucho, pero no quisiera que fuera un Óscar por lástima porque he sido actriz durante 45 años. La gente ha estado mirando hacia atrás, viendo mi cuerpo de trabajo básico y las seis veces que perdí y cuáles fueron esos papeles.

"Así que no puedo fingir que es solo por La Buena Esposa, pero siento que todo el mundo está hinchando por mí. He decidido que si pierdo, miraré a la cámara y diré: 'Estoy bien' ", expresó Close.

Close, despuntó su carrera de manera tardía, tenía 35 años cuando hizo su primera película. Pero desde entonces ha representado su compromiso en todo lo que ha hecho, desde sus primeros éxitos como El Mundo Según Garp y Atracción Fatal.

La Buena Esposa, una parábola feminista basada en la novela de Meg Wolitzer de 2003, le llegó hace seis años, poco antes de divorciarse de su tercer esposo, el inversionista de capital de riesgo David Evans Shaw.

``Me ha tomado mucho tiempo retomar el control de mi propia vida. Cuando hice La Buena Esposa, estuve en control de mi propia vida probablemente por primera vez. Sentí que tenía nuevas alas. O quizás que mis alas finalmente se desarrollaron.

``Estoy en un momento de mi vida en el que no estoy comprometida con nadie. Quiero decir, siempre estoy unida con cada molécula de mi cuerpo a mi hija, le guste a ella o no. Pero no estoy unida a ninguna pareja``, dijo la estrella, cuya hija de 30 años, Annie Starke, también actúa en la cinta.

El hecho de que en la película, incluya a Close y su hija (quien interpreta una versión más joven del mismo personaje) le da al filme un valor agregado multigeneracional.

Close y Starke moldearon juntas el personaje inspiradas en las mujeres de su propio árbol genealógico. Close tuvo en mente ante todo a su madre, quien se casó a los 18 años.

La Buena Esposa se estrenó cuando comenzó el movimiento MeToo. Debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del 2017 y Sony Pictures Classic, pero decidió esperar hasta agosto para lanzarla, a tiempo para la temporada de premios.

A lo largo de la temporada, Close ha llevado puesto el anillo de bodas de su abuela, un recordatorio de las incontables mujeres que, como la protagonista del filme, dejaron de lado sus propias expectativas para servir a sus maridos o familias.