⚽️ El 'Tuca' me está cuidando: Gignac

El goleador francés dijo que tiene días lesionado y por eso no jugará mañana.

"Sé que no le va a gustar al señor entrenador que salga a declarar ("Tuca"), pero ya me cansé de leer, escuchar cosas increíbles. Hace semanas que tengo dolor de rodilla. Actualmente no puedo jugar dos partidos por semana por una lesión.

"El 'Tuca' me está cuidando. Estoy trabajando físicamente para estar listo los fines de semana. ¿Me gustaría jugar la 'Conca'?: sí, ¿ganarla?: obvio. Confío en mis compañeros para lograr el pase a Cuartos de Final", es parte del escrito que puso hoy Gignac.