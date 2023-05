Rebaño Sagrado

Las rolas de Almeyda

Matías Almeyda, el último DT campeón con Chivas, tenía preferencia por dos canciones: "Adiós amor", de Christian Nodal, y "Luche y luche", de Horacio Gurany.

"Con los muchachos nos mandamos la canción por mensaje y llena un montón de espacio en nuestros corazones, une sentimientos, une recuerdos, une amistades; realmente fue una de las más lindas que escuchamos. Después, los chicos se acuerdan de una que es impresionante, "Luche y luche", esa fue más o menos llegando al final que había una lucha en muchos aspectos; nos unió", dijo.

La gloria para Chava

Oficialmente, el gol con el que Chivas ganó 1-0 a Irapuato para lograr su primer título, en 1956-1957, corresponde a Salvador Reyes, pero el autor fue Pedro Nuño.

"Faltaban 4 minutos para que acabara el partido, me fui como extremo derecho; entonces, Isidoro Díaz me la tocó, le tiré al marco, le pegué mal al balón y cuando ya estaba dentro llegó corriendo Reyes. Cuando fueron a abrazarme les dije que había sido Reyes. El gol se lo dieron a él, pero todos sabían que había sido yo. Lo bonito es que fuimos campeones", relató Nuño.

Guerra, ¿arrestado?

"Al terminar el partido de la Final (1986-87) Chivas-Cruz Azul, del estadio (Jalisco) me fui a mi casa. Luego quise darme una vuelta al club, pero cuando llegué era una locura, la gente estaba desbordada. Ahí me entrevistó José Ramón Fernández. Ya cuando decido irme, una turba de gente se me fue encima, pero los guardias me hicieron un cerco y me escoltaron hasta el estacionamiento. En lo que iba corriendo me ve mi cuñada y me grita: ´¿Qué pasó Alberto, te llevan preso?´", contó Alberto Guerra, técnico de esas Chivas campeonas.

Luis, ´cagado de miedo´

Luis García ha aceptado que tuvo miedo de tirar el penal en la Final ante Necaxa en el Invierno 1998.

"Yo estaba ´tan cagado´ de miedo que le di la pelota a (Alberto) ´Coyote´. Si lo hubiera tirado, el remate era natural, cruzado a la derecha", explicó Luis García. Por su parte, el portero Adolfo Ríos tiene su versión.

"Se acerca Hermosillo y me pregunta, ´¿A qué lado te vas a tirar?´; le digo ´si es Luis, a la derecha´, pero veo que el balón lo toma Coyote, y le digo a Carlos que voy a mi izquierda, y lo tiró ahí y lo atajé".

Escrito en su destino

"Cuando iba a La Bombonera, me quedo dormido y platico con ella (su mamá), recuerdo que llegué con una adrenalina ´de hoy es el día´. El primer tiempo estaba complicado. Días antes Jorge Vergara me había dicho que yo iba a meter el gol de la victoria, entonces, cuando meto el gol iba llorando, se lo dedico a ella; cumplí lo que le había prometido, ese gol representa mucho para mí", confesó Adolfo "Bofo" Bautista, en entrevista con Ramón Morales, sobre el tanto para que las Chivas fueran campeones en el Apertura 2006 en Toluca.