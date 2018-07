¡Yeshua despertó!

sandra.tovar@elmanana.com

"Los milagros existen, pero deben encontrarte trabajando".

Así resume Tania Ocaranza tres años de lucha y de probar con distintos métodos, la recuperación de su hijo Yeshua.

Ayer, este jovencito quien se mantiene postrado en cama luego de una convulsión que lo dejó en coma, no sólo despertó, sino que sonrío y respondió algunos cuestionamientos de su madre.

Fue el mes de marzo del 2015, cuando EL MAÑANA dio a conocer el caso de este jovencito que a lo largo de este tiempo, ha recibido diversos tratamientos primero para devolverle la movilidad y después, para que su cerebro despertara.

Por medio de un video que compartió en redes sociales, Tania muestra la alegría que le provocó, este avance de Yeshua.

"Anoche iba a cambiarle el pañal y sonrío, fue una gran sorpresa, quería hacerle muchas preguntas, que se diera cuenta de muchas cosas. No podía creerlo, ver su cara, la vida que tenía su cara y como intentaba responderme, lo único fue llenar mis ojos de lagrimas de verlo y tratar de no llorar porque no sabía como reaccionaría Yeshua".

Sin embargo cuenta, las lagrimas aparecieron, ante la alegría de la respuesta de su hijo.

"Me volteó a ver y empezó a reír, le dije ¿Yeshua, me estás escuchando?, y sonrío otra vez. Dios siempre hace un milagro. Apenas empieza lo bueno, es un trabajo doble porque no nos enfrentamos a un niño que está semi dormido, sino más rehabilitación para que pueda enderezarse, sostener más su cuello, como a un bebé pero me han dicho que si a una persona que se accidenta le cuesta cinco años la recuperación, a Yeshua el doble".

Esto dijo, por la patología que presenta y sobre todo, por ser un caso único a nivel nacional, no hay registro de una enfermedad así.

¿QUÉ SIGUE?

Ahora, Tania Ocaranza busca llevar a Yeshua a Cuba, donde por medio de otro tratamiento, podrá recobrar la movilidad.

"No sabemos porqué está así, ni en Estados Unidos supieron, sus estudios salen bien, tiene 16 de hemoglobina, yo tengo 10, está mejor que yo. En Cuba nos dicen que es una baja de potasio, se descartaron muchos síndromes".

En el mes de mayo, Tania estuvo en Cuba, buscando una alternativa para Yeshua.

"Llevé los análisis y es una probable parálisis periódica hipocalémica, necesito llevar a Yeshua para que se le hagan estudios y dentro de esa semana y que reciba terapias para estimular de manera severa su cerebro y pueda alcanzar un despertar más franco".

Estos tratamientos, tienen un costo de 10 mil dólares, de los cuales, Tania tiene apenas, mil 600.

"El está en un estado comatoso, como cuando estás sedado, deglute lento, reacciona lento, pero el cerebro siempre va a responder si lo estimulas y eso hemos estado haciendo, por lo que ahora, necesito llevarlo a Cuba para nuevos tratamientos".





Historial

Marzo 2015

Yeshua cae en coma

Febrero 2016

Inicia tratamiento con Aceite de Cannabis.

Agosto 2016

Recibe tratamiento en Cámara Hiperbárica

Septiembre 2016

Aplican "Cerebrolisyne" a base de células madre





Tania Ocaranza no podía ocultar su alegría, con el avance de Yeshua.