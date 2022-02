"Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO – Tras contar que, en el 2012, en un mitin en el Zócalo, pensó en anunciar que no se postularía a la presidencia, pero reculó, alrededor de 9 años después y a mitad de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó: "Pero sí, ya no puedo más. O sea, cierro mi ciclo y me retiro".

"En el 2012 fue dinero, millones de pesos, bueno, está demostrado para comprar votos. Bueno, ya en 2012 teníamos un mitin aquí en el Zócalo y yo hasta redacté un texto en donde me despedía como para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal o la lucha del poder por el poder. Siempre he dicho que la lucha del poder por el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", contó.

Aseguró que estuvo "a punto" de decir que no seguiría como dirigente ni sería candidato a nada. Al ser cuestionado sobre si tenía la carta en su poder, dijo que no creía porque fue un borrador que lo hizo, lo pensó y dijo:

"Pues van a hacer fiesta ¿no? Y todavía puedo hacer algo, ¿sí? No me siento insustituible, pero todavía puedo y, entonces, ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante y ya conocen ustedes la historia reciente, pero sí, ya no puedo más. O sea, cierro mi ciclo y me retiro", indicó, tras asegurar que está muy contento con el trabajo de las y los reporteros, a quienes llamó sus "hermanas y hermanos".

"Se los digo sinceramente, aunque me critiquen y yo también", resaltó, antes de entrar nuevamente a Palacio Nacional y terminar con el segundo día consecutivo de recorrido por Palacio Nacional.

Antes, mostró el despacho. Contó que en esa zona no había luz. Estaba abandonado porque lo dominaba el (extinto) Estado Mayor Presidencial.

--- ¿Cuánto tiempo han llevado?

--- Pues se han ido haciendo poco a poco. Ahora les digo, a ver... Esta se llama la Sala Ignacio Zaragoza.

"Este es donde nos reunimos desde las 06:00 de la mañana, todo el gabinete de seguridad. Aquí se sientan Rosa Icela, el general secretario, el secretario de Gobernación, el secretario de Marina. Este es de 6 a 7.

Este ya no lo usamos. Esto es lo que queremos conservar como museo", afirmó.

Destacó que el área que dominaba el Estado Mayor Presidencial y ya estaba impactada fue remodelada para que toda la actividad del gobierno se realice en esa ala y la Sala Ignacio Zaragoza se pueda convertir en un museo.

"Esa foto, está prestada, es del Gobierno de la Ciudad de México. Es un retrato (del expresidente Benito Juárez) que le trajo de regalo el presidente J. F. Kennedy al presidente Adolfo López Mateos. Es de la época el retrato", dijo.

"Acuérdense cuando el presidente Juárez estaba resistiendo la invasión francesa, estableció muy buena comunicación con el presidente Lincoln, y Lincoln nunca reconoció a Maximiliano. Hubo muy buena comunicación con el presidente Lincoln. Nunca reconoció la invasión francesa", rememoró.

Después mostró el acta que le dieron cuando ganó la elección. "Esta es legal y es legítima. No es espuria", dijo, recordando el 20 de noviembre de 2006 cuando formó la presidencia legítima, en el Zócalo capitalino, tras denunciar fraude electoral.

Luego mostró la placa que se colocó desde los años 70 en el lugar donde aprehendieron al presidente Francisco I. Madero.