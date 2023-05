Piden 22 años de cárcel por ataques con ácido

En conferencia de prensa con los senadores Citlalli Hernández y César Cravioto, María Elena Ríos pidió que los ataques con ácido sean reconocidos como feminicidio cuando haya una víctima mortal y si sobrevive, que la agresión se catalogue como tentativa de feminicidio, a fin de que se reconozca la gravedad de la agresión y los culpables no sean liberados.

"Estamos pidiendo que se pueda tipificar el feminicidio y la tentativa, porque como lesiones no es delito grave.

"No se trata de lesiones, no son raspones, no son arañazos, te dejan marcada de por vida, en la inseguridad, son hechos constantes y revictimizantes, no hay perspectiva de género en las fiscalías, no saben cómo tratarnos", mencionó la saxofonista María Elena Ríos.