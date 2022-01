¡Ya no caben!: saturan campamento migrante

En la Plaza de la República de Reynosa no cabe ya un migrante más ni casa de campaña familiar más.

El referido programas obliga a los solicitantes de asilo político a permanecer en el vecino país -México- mientras se resuelvan sus casos en territorio estadounidense.

El temor y preocupación de los centroamericanos que habitan en la plaza es qué va a pasar si en un momento dado regresan a toda la gente que salió con rumbo a territorio norteamericano para esperar allá si les resuelven favorablemente o no su petición de asilo.

La problemática es dónde ubicarán a esas personas si por lo pronto aquí no hay espacio para más gente.

Los que van llegando se están acomodando y durmiendo en los pasillos porque en las banquetas ya no caben casas de campaña de tipo familiar.

LLEGAN AL DÍA 25 FAMILIAS

*En forma diaria llegan a la plaza un promedio de 25 familias diarias de centroamericanos que vienen con el mismo propósito que nosotros, que es pedir asilo político para ir a Estados Unidos.

*De manera extraoficial se sabe que aquí hay más de 3,000 migrantes aparte los que llegan día con día.

*No se les entrega casa de campaña familiar porque simplemente no hay espacio para instalarlas y porque además ya no nos las están regalando como hasta hace unos meses, puntualizó Roger Márquez.

Los pasillos ya se están llenando de centroamericanos que duermen ahí al no haber más.

De retornar Estados Unidos a migrantes que cruzaron, sería un caos en esta frontera.