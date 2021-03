Ya me voy a reunirme con mis hijos: Sandra

Matamoros, Tam.- "Estoy muy contenta, agradecida con Dios, con México, con los mexicanos, con los medios de comunicación, ya que siempre estuvieron al pendiente de nosotros y ahora es una realidad, ya me voy a Estados Unidos a reunirme con mis dos hijos que tengo en Boston", dijo la salvadoreña Sandra Andrade previo a su partida al otro lado de la frontera .

Originaria del Salvador, ella salió de su país debido a la inseguridad que se vive allá, ya que afirmó que fue amenazada y es por eso que decidió sin pensarlo salir en busca de este sueño.

Noticia Relacionada Detonan maquiladoras

"Ya solo estoy esperando que me hablen hoy me voy (ayer), ya me arregle estoy lista para cruzar, estoy muy contenta, después de 18 meses ya estaré en Estados Unidos", indicó con su rostro feliz.

Manifestó que la realidad es para todos los del campamento quienes van a cruzar poco a poco, nos dieron un número para identificarnos, de ahí pasamos a un registro la prueba de Covid y nos pasan al otro lado.

"La verdad estamos muy agradecidos con todos, todos nos apoyaron en nuestra estancia en esta ciudad, ahora vamos a cumplir nuestro sueño, yo me voy a reunir con mis hijos en Boston", dijo.

Así como Sandra, la comunidad migrante está siendo llamada para iniciar sus procesos de cruce a los Estados Unidos y llevar su juicios jurídicos en aquel país, todos van con la esperanza de ser recibidos con el asilo que buscan.