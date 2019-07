¿...Y el dinero de El Chapo?

México.

Aún no han pasado ni dos días de la lectura de la sentencia contra Joaquín Guzmán y su dinero se ha convertido en el centro de las atenciones de México y Estados Unidos. La fiscalía del segundo país quiere decomisar 12,600 millones de dólares al capo, valor de la droga que vendió allí Guzmán, según la estimación de los propios investigadores.

Mientras tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su gobierno reclamará al Ejecutivo de Donald Trump la entrega de los activos incautados a El Chapo: "Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal".

En el caso de El Chapo, los 12,600 millones de dólares son un cálculo de la fiscalía estadounidense, a partir de la cantidad de droga que El Chapo y su organización vendieron en Estados Unidos.

El jurado dio por probado que Guzmán movió más de 130,000 kilos de heroína y cocaína en el país de 1989 a 2014.

Para los investigadores, los 12,600 millones representan un cálculo "conservador" de las ganancias de Guzmán. Del lado del capo, su abogado, Jeffrey Lichtman, calificó de ejercicio académico las estimaciones de la fiscalía.

SU FORTUNA, UN MISTERIO

Lo cierto es que es difícil cuantificar la fortuna de El Chapo Guzmán. De cualquier delincuente, en realidad. Las empresas criminales no suelen llevar libros de contabilidad y si los llevan es difícil que alguien los encuentre.

En el caso de El Chapo, ninguna evidencia documental sobre ganancias, pagos o cobros apareció en el juicio. No se sabe si el cálculo de la fiscalía de Estados Unidos -los 12,600 millones de dólares- tuvo en cuenta la repartición de beneficios entre el narcotraficante y sus socios, los sobornos a las autoridades, la renovación de sus estructuras logísticas, etcétera. ¿Cuánto de ese dinero llegó finalmente a los bolsillos de Joaquín Guzmán?

Perseguido desde su primera fuga de prisión en 2001, Guzmán hizo y deshizo a su antojo durante más de 12 años.

En 2009, su nombre apareció por primera vez en la lista de billonarios de la revista Forbes, con una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares. Guzmán ocupó el lugar 701.