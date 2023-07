Denuncian a Parque Fundidora por niño que cayó de tirolesa

MONTERREY, NL.-La madre del menor de seis años que sobrevivió al caer de unos 12 metros de altura de una tirolesa, en el área Amazonia, puso una denuncia en contra del administrador, apoderado o representante legal del Parque Fundidora.

A través de una tarjeta informativa, se detalló que la querella fue realizada por delitos de lesiones, y los que resulten, ante la Fiscalía General de Justicia, en las instalaciones del Palacio de Justicia, ubicado en la zona norte de la Ciudad.

En la exposición de hechos la madre del menor relata que acudió en compañía de su familia al área recreativa Amazonia, en el Parque Fundidora.

Señala que personal del parque Amazonia informó que las tirolesas del parque estaban disponibles a partir de los 4 años, por lo que permitió a su hija e hijo de 10 y 6 años, respectivamente, subir al juego recreativo.

Además denunció que la empresa no estaba capacitada para atender una emergencia, ya que su hijo, luego de caer al agua desde una altura de 12 metros, tuvo que ser rescatado por su yerno.

Incluso asegura que la ambulancia fue solicitada por paseantes, ajenos al parque.

"El personal del lugar no supo actuar ante dicha emergencia donde mi hijo casi moría ahogado", expuso la madre.

"Es claro que dicho centro recreativo no quiere afrontar que no cuenta con las medidas necesarias, ni medidas preventivas, o de riesgo para saber actuar ante una situación como la que mi hijo vivió".

De acuerdo con Protección Civil del Estado, el accidente ocurrió al reventarse una bandola que sujetaba el arnés que unía al pequeño con el cable de la tirolesa.

Añadió que el pequeño, identificado como César, cayó en un lago del área y fue auxiliado por sus familiares para salir del agua.

Paramédicos de una empresa particular revisaron al niño y aseguraron que no tenía lesiones aparentes y no ameritaba su traslado a un hospital pese a lo aparatoso del incidente.