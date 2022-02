Xavier López, "Chabelo", "sigue siendo un niño"; cumple 87 años

"48 años después no me queda más que agradecerle a don Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse, el haberme dado la oportunidad de iniciar este programa".

El final del programa también se dio en el marco de una ley que fue un duro golpe para su formato: la ley "Anti chatarra", de 2014, que prohíbe la publicidad de dulces, bebidas azucaradas y demás golosinas en determinados horarios, entre ellos, los fines de semana de 7:00 a 19:30 hrs.

En su formato también contó con la participación de innumerables personalidades, entre ellas Verónica Castro y Eugenio Derbez.

El Mago Frank también trabajó con él durante varios años, y en una entrevista pasada con EL UNIVERSAL, comentó.

"Yo lo considero mi padre artístico, conviví mucho con él, convivimos como padre e hijo, incluso más que él con sus hijos. Un día llegamos a Toluca y me dijo que me iba a llevar a un lugar donde vendían unas quesadillas buenísimas. En cuanto iba a bajarse del coche todos lo reconocieron y dijeron ¡Chabelo, Chabelo! se armó un relajo. Yo ya me había bajado pero en cuanto vieron eso cerraron la puerta, arrancó el chofer y yo me quedé allí, así que fui a comprar las quesadillas para llevar y llegando al hotel le dije: te traje tus quesadillas, pero me respondió 'yo me las quería comer allí'".

Aunque Chabelo ha sido "amigo de todos los niños", su creador no siempre ha sido amigo de todos los medios, como cuando se dio a conocer la noticia sobre una hija no reconocida por él, llamada Leslie. Con su esposa, Teresita Miranda, tiene tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.

"14 veces te lo he dicho y una vez más te lo voy a repetir, lo único público mío es mi trabajo".

El año pasado, Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, comentó con "Ventaneando" que se habían mantenido cuidándolo en un tiempo difícil de pandemia, pero señaló que su papá se la había pasado escribiendo. Él tiene "La villa de Santa", un espectáculo navideño que todos los años se presenta, pero que también fue afectado por la pandemia, por lo que se mudaron al mundo digital.

Chabelo, larga vida

A lo largo de su vida, Chabelo también ha vivido varios acontecimientos que lo marcaron, como el terremoto de 1895.

"Cuando abrí los ojos, mi mujer me dijo, no te levantes, aquí en esta puerta gritamos, rezamos, lloramos tus hijos y yo, tú seguías dormido y mira lo que pasó", recordó en el programa "Historias Engarzadas", con un evidente nudo en la garganta.

Muy joven, Chabelo trabajaba en Televicentro, antecesor de Televisa, específicamente el el programa Carrusel Musical, con el Tío Gamboín. Un día, ante la falta de uno de los actores, le pidieron a Chabelo que dijera unos chistes de un niño llamado así, Chabelo, y así se le quedó.

En estos años después de su salida de la televisión, Chabelo se ha mantenido presente en memes que lo refieren como más longevo que todos y todas las artistas, pero lo cierto es que sí tiene su edad, pero no es el más longevo.

En enero de este 2022 sobresalió que sufrió una fractura, a lo que comentó en su cuenta de Twitter.

"Tengo manita, no tengo manita... efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!".

10 películas para recordar su trayectoria:

1. "Viaje a la Luna" (1958)

En esta cinta, dirigida por Fernando Cortés, Xavier interpreta a "Babyface". La historia narra las peripecias de una pareja que llega a un manicomio y resulta que los pacientes son nada más y nada menos que "Capulina", "Tin Tan", Sergio Corona, Alfonso Arau y "Vitola", entre otros actores de primer nivel.

2. "El extra" (1962)

¡"Chabelo" actuó con "Cantinflas"! En esta película protagonizada por Mario Moreno también aparece Xavier, quien le da vida al "pequeño Panchito", un brabucón que tiene azorados a los niños de la vecindad.

3. "Los reyes del volante" (1965)

En esta comedia, Xavier interpreta a "Chabelo", un niño que lleva su pastel de cumpleaños y decide tomar un taxi para llegar a su fiesta, por supuesto, todo le sale mal. Actuó a lado de "Viruta", "Capulina" y Fanny Cano.

4. "La criada bien criada" (1972)

María Victoria interpreta a "Inocencia", una empleada doméstica que se mete en aprietos mientras cuida al "Bebito" que personifica magistralmente "Chabelo". Además de estas grandes figuras, la cinta dirigida por Fernando Cortés contó con las actuaciones de Guillermo Rivas, Alejandro Suárez y Jorge Lavat.

5. "Pepito y la lámpara maravillosa" (1972)

En esta película, "Chabelo" interpreta al genio de la lámpara que ayuda a su pequeño amo a cumplir pequeños deseos mientras se oculta del malvado padrastro. También participaron María Duval, Guillermo Orea y Raquel Olmedo.

6. "Chabelo y Pepito contra los monstruos" (1973)

Cuando "Chabelo" y su primo Pepito se van de excursión y pese a las advertencias, incursionan en una caverna llena de personajes monstruosos como "La Momia", "Frankeinstein", "Drácula", "El hombre lobo" y "El monstruo de la Laguna Verde".

7. "Mi fantasma y yo" (1988)

"Cabelo" interpreta al psicoanalista infantil Javier López, quien busca tratar los supuestos problemas del hijo de un joven matrimonio. Esta cinta está inspirada en "El fantasma de Canterville" de Oscar Wilde.

8."Club Eutanasia" (2005)

En un asilo de ancianos los huéspedes son maltratados por la directora quien les raciona la comida y medicamentos hasta que deciden trazar un plan que los beneficie. Xavier interpreta a "Mauro", además compartió créditos con Sergio Corona, Rosita Quintana, Héctor Bonilla, Magda Guzmán y Lupita Sandoval.

9. "El crimen del cácaro Gumaro" (2014)

Nuevamente Xavier interpreta a "Chabelo" en esta película que cuenta con un sinnúmero de estrellas nacionales e internacionales como Kate del Castillo, Karla Souza, Jesús Ochoa, Carmen Salinas y María Rojo, entre otros.

10. "El complot Mongol" (2019)

Esta es la cinta más reciente donde podemos ver a "Chabelo", quien personifica a un coronel en una trama policíaca, basada en el libro homónimo de 1969, pionero en la novela negra en México. También actuaron Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar y Rodrigo Murray.