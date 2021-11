Waylon Smithers presentará a su primera pareja gay en el próximo episodio de Los Simpson

Según la sinopsis del capítulo ocho de la temporada 33 de la animación, titulado "Portrait of a Lackey on Fire", Smithers "encuentra el amor verdadero con un famoso diseñador de moda, pero ¿su nueva relación destruirá Springfield?".

De acuerdo con una nota de The New York Post, el episodio fue escrito por Rob LaZebnik y su hijo Johnny, quien inspiró el episodio de presentación gay de Smithers de 2016.

"Poder trabajar con Johnny en esto fue como un gran sueño", dijo Rob, un veterano escritor de series de 59 años de edad. Johnny también escribe para la televisión desde que se graduó de la universidad en 2016. Ambos viven en Los Ángeles.

"A menudo, los romances homosexuales son una subtrama o se alude a ellos como un chiste. Lo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el intermedio y quién sabe cómo acaba también una relación gay", dijo Johnny LaZebnik al New York Post.

"Interpretar a un personaje gay me trae de vuelta ciertos sentimientos que tenía cuando era un joven actor y no podía ser gay. Este papel ha sido un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas y también de cómo he evolucionado yo", dijo el actor invitado Víctor Garber, que pondrá voz al novio de Smithers.