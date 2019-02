Vuelve Oyervidez a sus raíces

El estar unos días en casa le inyecta energía positiva al lanzador José Pablo Oyervidez tras reencontrarse con viejos amigos que fueron compañeros y rivales en los diamantes de la Liga José Guadalupe Treviño Kelly y Liga Industrial y Comercial de Beisbol.

El "Negrito" no olvida sus raíces y le dio gusto ver esos rostros que lo han apoyado en el transcurso de su carrera y pese no ser fanático de las redes sociales las pocas veces que ingresa al facebook se da cuenta de los mensajes que le envían.

"Es muy bonito que la gente se acuerde de uno y es bonito ver comentarios porque de repente me doy el tiempo a lo mejor no podemos contestar todos, pero si me doy cuenta que la gente está al pendiente y la verdad se siente muy bonito que desde la casa nos estén apoyando", expresó con una ligera sonrisa.

Oyervidez platico con los directivos del organismo Industrial y Comercial de Beisbol y se mostró contento del trabajo que están haciendo para que el rey de los deportes crezca con la creación de la Liga Regional de Beisbol.

El reynosense también se le recuerda por ser el encargado de abrir el juego inaugural de Broncos de Reynosa ante Tecolotes de Nuevo Laredo en el 2009 en el que sin duda expresó su tristeza por las condiciones actuales del Estadio Adolfo López Mateos.

"Me da tristeza ver el campo así la verdad cuando estuvo los Broncos llegó un punto que remodelaron el campo muy bien yo quisiera que de perdido el gobierno de Reynosa tomara un poco de interés y que las instalaciones del campo las dejen para que la gente las use el fin de semana que tengan eventos de beisbol y torneos", dijo y a la vez recordó que su primer juego de la categoría Moyote cuando estaba en la Treviño Kelly fue en el que era llamado "Coloso del Norte".