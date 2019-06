¡VUELVE A LUCIRSE!

"Que no dejen pasar el tiempo que no piensen que ya es demasiado tarde siempre hay tiempo y estás en tú momento y si no paso antes todavía puede pasar porque tu eres la única persona responsable para que pasen las cosas entonces no perder la esperanza echarle muchas ganas y seguir adelante en cualquier disciplina". Martha Dallyan Pérez Núñez, medalla de plata en Mr. México Juvenil y Veteranos.

Por segundo año consecutivo la reynosense Martha Dallyan Pérez Núñez lució en la tarima del Mr. México Juvenil y Veteranos (Campeonato Nacional) al conquistar la medalla de plata en la categoría Fitness Figura Master.

Como parte de los festejos del primer aniversario del programa EL MAÑANA DEPORTES, que conducen Alberto Gamboa y Josué Segura, la atleta de fisicoconstructivismo fue la invitada especial a la mesa más famosa de los deportistas de Reynosa.

El año pasado Martha también disfrutó las mieles del triunfo al colgarse la presea de bronce en la justa Mr. México Principiantes y Novatos en la división Fitness Figura Novatas y hace algunas semanas se subió al podio para sentir el metal plateado en su pecho.

Sin duda con los resultados que ha tenido Martha en estos dos últimos años el objetivo de tener la presea dorada en sus manos está más cerca que nunca al colocarse como una de las mejores competidoras a nivel nacional de la justa avalada por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.

"Me siento muy contenta porque nunca me la creó pero me da bastante gusto que ya más personas me ubican, me reconocen, me mandan saludos y que me digan que las motivo y que me pidan consejos", comentó gustosa la también entrenadora del gimnasio Hércules, la cual agregó que de ganar un campeonato nacional se retira de las competencias.

"Me propuse una meta quiero un buen lugar a nivel nacional espero alcanzar el primero y me dije que de conseguirlo me voy a detener y otra de mis metas en no competir a los 55 años", expresó.

Con apenas cuatro años en hacer ejercicio y próxima a cumplir 50 años Martha ha sido fuente de inspiración para sus rivales ya que se tiene que medir con competidoras que cuentan en promedio de 35 a 40 años de edad.

En estos momentos la fisicoculturista mantiene ligeros entrenamientos pero en los siguientes días va agudizar su rutina al tener tres competencias que va encarar en lo que resta del año al desarrollarse en Mante, Monterrey y Cancún.

CUERPO TRABAJADO. Martha Dallyan Pérez Núñez presume cada uno de sus músculos en la competencia nacional.