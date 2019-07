Vuelca otro trailer cargado de maíz

Valle Hermoso, Tam.- Otro trailer cargado con más de 40 toneladas de maíz, volcó ayer en la carretera 120 con kilometro 100, salida sur (carretera Las Yescas) rumbo a la carretera Matamoros – Victoria.

La unidad que viajaba de sur a norte sobre la carretera, quedó recostada a un lado de esta y con más de la mitad de la mercancía esparcida sobre una parcela.

Este accidente, es el segundo en menos de una semana, pues hay que recordar que otro trailer cargado de maíz, cayó a un dren en el kilometro 92 con brecha 110 en el ejido Aquiles Serdan.

Al accidente registrado ayer en horas de la mañana, no acudieron las autoridades de Protección Civil ni de la policía vial, pues el conductor, quien no se quiso identificar, no sufrió ningún golpe y no hubo necesidad de intervención de las autoridades, según lo dieron a conocer algunos testigos.

Servando, un agricultor que pasó por el lugar, dijo que la sobre carga de los camiones y el exceso de velocidad sumado al cansancio de los choferes, puede ser la principal causa de que ese tipo de accidentes acontezcan.

Por fortuna para el dueño del maíz, el grano cayó en un lugar donde se puede recuperar la mayor parte con trabajo a mano, por lo que de inmediato hombres ya trabajaban en eso.