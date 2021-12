Vuela Katty Martínez al América

Las Águilas anunciaron ayer a "Katty Killer" como refuerzo para el Torneo Grita México C22 dando por concluido su paso por el cuadro felino en el que debutó en la Liga MX Femenil en el 2017.

"Me voy tranquila, porque sé que siempre di todo de mí, y me hubiera encantado poder darles más.

"Seguiré siempre fiel a quién soy y lo que creo, porque el sueño de llevar a México a lo más alto del futbol femenil, es real y sigue más vivo que nunca", dijo a manera de despedida.

La regia de 23 años se marcha tras haber disputado 130 partidos con Tigres Femenil.

En el 2021, aquejada por las lesiones, sólo participó en 31 encuentros entre Liga y Liguilla; marcó 19 goles.

"Hoy me toca despedirme, de mi equipo, de mi familia, de la Ciudad en la que he vivido toda mi vida, de la afición que me vio crecer", agregó.

"Me llevo conmigo todo lo bonito, a todas las personas con las que me tocó coincidir, y que me marcaron la vida a lo largo de mi camino".

Martínez ya está entrenando con el América y dejó ver que portará el número 9 en su nuevo equipo.