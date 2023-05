Busca Salcedo revancha, ahora con Cruz Azul

"No ha sido fácil. Hace un año no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS y estaba a lo mejor con otros planes. El futbol y la vida es así. Pasó algo con mi esposa que tuve que regresar acá, me brindó la oportunidad Juárez, ahora que llega el 'Tuca' acá platicamos desde hace tiempo y la verdad es que me motivó bastante, físicamente vengo muy bien y quiero esa revancha y hablar dentro del campo", expresó.