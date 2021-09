Vivió para contarla

López no pudo pelear en la fecha pactada (15 de septiembre). Se pospuso el combate 14 días en el mismo Madison Square Garden.

El "Finito" agradece estar vivo.

El 10 de septiembre de 2001 entrenó en un gimnasio que estaba a un costado de las Torres Gemelas de Nueva York, y que al otro día terminó entre los escombros.

Ricardo López, miembro del Salón de la Fama y quien se retiró del boxeo invicto, tenía planeado regresar el 11 de septiembre al gimnasio, pues se preparaba para pelear el sábado 15 en el Madison Square Garden.

Cuando se dieron los ataques terroristas a las torres, Ricardo no lo creía. Cuenta que al momento en que se estrelló el segundo avión en la Torre Sur del World Trade Center - lo estaba viendo en TV tras ir a correr a Central Park-, pensó que era un comercial de TV.

¿Cómo recuerdas aquel día del 11 de septiembre?

"Lo recuerdo con tristeza por mucha gente que murió. Nosotros estábamos ahí ese 11 de septiembre, habíamos ido a correr a Central Park, y luego ya regresamos al hotel".

¿Dónde estabas en el momento de los ataques a las Torres?

"Estábamos a unos minutos de las Torres (Gemelas), en un hotel que se llamaba South Tower Suites, en el piso 60 estaba yo, y me bajé a desayunar con todo el equipo, con ´Nacho´ y la gente que me acompañaba, el doctor Durán, y estábamos viendo la tele y vemos que llega otro avión y se incrusta en la siguiente torre, pensamos que era como un comercial.

"Era como la guerra, fue algo muy difícil, yo quería regresar a México pero no podían entrar ni salir aviones de Estados Unidos".

López no pudo pelear en la fecha pactada. Se pospuso el combate hasta el 29 de septiembre en el mismo Madison Square Garden.

Les toca segundo impacto en azotea

El doctor Miguel Ángel Durán y Fernando Castrejón, dos miembros del equipo de Ricardo "Finito" López para la pelea que tenía programada el 15 de septiembre de 2001, subieron a la azotea del hotel donde se hospedaban en Nueva York.

Acababan de regresar de correr y no sabían a ciencia cierta lo que había pasado. Cuentan que se escuchó un estallido, pero no sabían que un avión se había estrellado en una de las Torres Gemelas.

"(Dos o tres) días antes (de los ataques), como teníamos tiempo en la tarde, me subí al metro, y estuve afuera de las Torres. Esa ocasión me salí solo, comimos como a las 3 de la tarde, y me fui para allá (Torres).

Incluso compré una pintura de las torres gemelas de las que vendían abajo", apuntó Durán.

"Cuando vimos que había humo (tras el primer impacto), volteamos, e íbamos de regreso para el hotel. Subí con el ´flaco´ Castrejón a la azotea, estábamos ahí cuando nos tocó el segundo ataque", dijo el Doctor Durán, quien se dirigió a la zona para ver en qué podía ayudar, peor no los dejaron acercarse.

Ignacio Beristáin, miembro del Salón de la Fama de Canastota.

Visita Beristáin el WTC horas antes del ataque

El entrenador Ignacio Beristáin aterrizó en Nueva York el 10 de septiembre de 2001.

Quería irse de inmediato al hotel para reunirse con su pupilo Ricardo "Finito" López, pero un amigo le insistió en hacer un tour por la ciudad, incluida la zona del World Trade Center.

"Nacho", quien tenía 62 años en ese entonces, recordó que anduvo por la zona de las Torres Gemelas un día antes del ataque terrorista. Se estaban hospedaban a unos minutos del WTC, y desde ahí vio todo el caos.

El día 15 de septiembre tenían agendado una pelea en el Madison Square Garden. Estaría acompañañando en la esquina a el "Finito" López en la que será su última pelea como profesional.

"Estábamos a unas cuantas cuadras de ahí, y la gente se encontraba toda espantada y en un momento que se movilizó toda autoridad prohibieron que circularan carros. Me acuerdo que solo era la policía, cruz roja y bomberos", aseguró el entrenador.

"Simplemente pensé que algo raro estaba pasando, pues fue una agresión directa, después dijeron que habían sido terroristas, nosotros estábamos pensando en ir a otro gimnasio a entrenar. No pudimos ya entrenar (el 11 de septiembre) e hicimos caminatas, pues no había gimnasios cerca, y así hasta que nos dijeron cancelarían la función".

El entrenador miembro del Salón de la Fama de Canastota pudo abandonar Nueva York hasta el domingo 16 de septiembre.

LÍNEA DE TIEMPO

Carlos Alberto Velázquez

DÍAS OSCUROS

Hace 20 años, Ricardo "Finito" López experimentó junto a su equipo el terror de cerca en la Gran Manzana.

SÁBADO

08/09/2001

El doctor Miguel Ángel Durán estuvo por la tarde en la zona del WTC. El "Finito" se fue a descansar tras entrenar. Estuvo en la zona y por el Río Hudson por varias horas.

LUNES

10/09/2001

El "Finito" y su equipo fueron a entrenar a un gimnasio que estaba a un costado del WTC. Estuvieron por espacio de dos horas y la idea era regresar a entrenar.

MARTES

11/09/2001

7:30 horas: López y el resto del equipo salen a correr a Central Park.

8:46 horas: Ricardo y compañía llegaban al hotel cuando se estrelló el primer avión en la torre norte.

9:03 horas: El equipo desayunaba cuando se impactó otro avión a la torre sur.

9:30 horas: El doctor Durán y Fernando Castrejón, parte del equipo, subieron a la azotea del hotel. Tomaron algunas fotos y atestiguaron cómo se derrumbaba a las 9:58 la torre sur.

MIÉRCOLES A SÁBADO

12/09/2001-15/09/2001

La luz y líneas telefónicas estuvieron interrumpidas por varios días en el hotel donde se hospedaban. El desayunos, comida y cena tenían horarios en esos días, al igual que el uso de agua.

SÁBADO Y DOMINGO

15 y 16/09/2001

El equipo pudo abandonar Nueva York, pues el espacio aéreo estuvo cerrado en toda la semana

SÁBADO

22/09/2001

Ricardo, "Nacho" y el equipo vuelven a Nueva York para la pelean en la cual, la estelar fue entre Bernard Hopkins y Félix Trinidad.

SABADO

29/09/2001

El "Finito" peleó esa noche en el Madison Square Garden de Nueva York y derrotó por nocaut a Zolani Petelo, la que fue su última pelea como profesional. Dejó su marca en 51-0-1, 38 KO´s.

Nota: Los horarios son aproximados, y fue armado conforme a los testimonios de Ricardo López e integrantes de su equipo