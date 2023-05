No jugará Nadal en Roland Garros y pone fecha a su retiro

"Los hemos convocado aquí hoy por varios motivos: el primero es que la lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. No sé cómo será la sensación de ver Roland Garros desde aquí. Una faceta más de esta vida, lo viviré como lo vive la mayoría de la gente".

El español dijo que la próxima temporada será la del retiro y le gustaría jugar los Juegos Olímpicos París 2024.

"Voy a intentar regenerar mi cuerpo, no voy a poner una fecha de regreso. Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año. Ese será mi objetivo, intentar parar para encarar el último año de mi carrera", sentenció.

"El año que viene se acaba una etapa en la que creo que hemos sido muy felices, hemos disfrutado muchos momentos que no imaginábamos. Empezará otra etapa que no tiene porque ser menos feliz. Ahora tengo planes para los siguientes meses, voy a poder disfrutar de no tener unos horarios y luego que este última traca final que valga la pena para este último año sea especial. Lo que puede suceder lo dirá mi tenis y mi cuerpo. Si me responde, tengo fe de que haré algo que valga la pena el esfuerzo".