Están en un capricho, porque estaban avisadas con tiempo de antelación que esto iba a pasar (no habría recursos). Si quieren seguir en el chantaje tienen dos vías: seguirla padeciendo y seguir adelante con su novela, porque de momento no hay forma de darles recursos¨. ANA GABRIELA GUEVARA TITULAR DE LA CONADE

El tema de la natación sigue dando de qué hablar y esta vez fue turno de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, de hablar del equipo mexicano de Natación Artística, que acaba de ganar cuatro medallas en la Copa del Mundo que se disputó en Egipto.

"Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware... pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado": dijo la exvelocista, en entrevista con "W Radio", reveló Enrique Hernández Alcázar.

La directora de la Comisión Nacional del Deporte es clara, lo que hizo y lo que está haciendo el equipo de Natación Artística es un capricho y de ella no recibirán dinero ni recursos, porque actúan fuera del marco legal.

En otra entrevista, esta con "Grupo Fórmula", Guevara explicó el por qué la Conade no apoyó al equipo de nado artístico, que tan buenos resultados consiguió en la Copa del Mundo de Egipto.

"Están en un capricho", dijo a pregunta expresa. "Porque estaban avisadas con tiempo de antelación que esto iba a pasar (no habría recursos)".

Y si quieren seguir por esta vía, no conseguirán dinero gubernamental: "Si quieren seguir en el chantaje, tienen dos vías: seguirla padeciendo y seguir adelante con su novela, porque de momento no hay forma de darles recursos".

La directora aceptó que no hubo y no ha existido apoyo para los deportes acuáticos. "Si bien sabemos que hay una denuncia contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación (Kiril Todorov), la Conade no es la demandante. El presidente y la federación siguen un proceso legal".

Y explicó por qué no reconoce a la Comisión Estabilizadora mandada a formar por World Aquatics, que antes era la Federación Internacional de Natación "World Aquatics nombra una Comisión Estabilizadora que es ilegal ante la ley mexicana, por lo cual no se le pueden dar recursos, ni al equipo de natación artística ni a todos los equipos de natación: clavados, waterpolo, aguas abiertas. Esto se les informó a los atletas desde hace meses. No hemos actuado de manera alevosa, ellos mienten".

Aseguró que en el actual gobierno, sí ha habido apoyo: "son 40 millones de pesos los invertidos desde el 2019 hasta la fecha. En equipo interdisciplinario, su manutención en el CNAR, sus giras, su entrenadora, su asistente y todos los gastos corren por la Conade a costa del Estado mexicano".

Y recordó que el mismo Presidente ha otorgado varios millones a los atletas en lo que va del sexenio: "En 2019 les dio 6 millones de pesos; en el 2020, 2 millones y en el 2021, 960 mil pesos derivado de lo que pasó en Tokio".

Aclaró que, como directora de la Conade, "Estoy obligada a cumplir la ley, así lo juré. No es que esté con mis amigos de atleta, Nuria (Diosdado) fue mi compañera en juegos, pero no estoy para cumplir caprichos. La ley es muy clara y derivado de todo lo que se ha dicho la Conade han obligado a que los recursos sean muy vigilados".

Así que mientras no se resuelva la situación entre la FMN y World Aquatics, el recurso no podrá ser liberado: "He solicitado el acta constitutiva de ese comité y no existe, porque fue hecho fuera de México, aunque sea hecho con mexicanos. Esto violenta el marco legal".

Y aseguró que es mentira que la Conade esté a favor de Kiril Todorov: "No puedo asumir una facultad que no tengo, no puedo violentar procesos que no han concluido, pero no hay nadie que dé solución y nuestras vías de diálogo se han agotado".

¡QUE DEVUELVAN LA BECA!

La Selección Mexicana de Natación artística pide diálogo entre las autoridades deportivas para que restauren sus becas y el salario a sus entrenadoras, luego de haber conseguido cuatro medallas en la Copa del Mundo en Egipto, competencia pagada por la fundación Telmex.

"Vean que tenemos las ganas y contra todo salimos adelante ante la adversidad, seguimos buscando la forma, tenemos un sueño, tenemos un objetivo. Muchas de nosotras tenemos la vida entera puesta en este deporte y tenemos claro que podemos estar en unos Juegos Olímpicos.

Más allá de un mensaje de discusión y de crear controversia, es invitarlos a que busquen el diálogo entre las autoridades, que se arreglen los problemas políticos y dejen a un lado a los atletas en temas que no nos corresponden", dijo Nuria Diosdado.

SERÍA EL ÚLTIMO RECURSO HAN PENSADO CLAVADISTAS EN SUBASTAR SU MEDALLA

Aunque aclaran que es su última opción, las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez reconocen que sí ha pasado por su cabeza subastar la presea de bronce que obtuvieron en Tokio 2020, debido a la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Las clavadistas se colgaron la medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados. "Pasó por nuestra mente ver qué se puede hacer; lo platicamos, lo analizamos, y por ahí salió la idea de subastar nuestra medalla olímpica", reconoció Agúndez, en entrevista para TUDN. "Pero también tiene una historia detrás, así que sería el último recurso y esperamos no llegar a ello".