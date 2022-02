Vive intrépida experiencia

Gracias a sus reflejos, la actriz pudo saltar del caballo cuando éste intentó tirarla, sin embargo, ella misma confiesa el miedo que sintió cuando el caballo pudo haber caído encima de ella.

"Juré que me iba a morir", contó entre sus asistentes y personas que trataron de auxiliarla cuando el caballo corrió a toda velocidad sin hacer caso al mando de la actriz.

En su cuenta de Instagram, Michelle presumió su logro, y reconoció que todo es posible cuando se tienen las ganas suficientes para lograrlo.

"Hoy me queda más que claro que lo único que importa en la vida son LAS GANAS. Con ganas se vencen los miedos, con ganas te caes y te levantas, con ganas avanzas en pareja hacia donde sea sin importar los obstáculos, con ganas logras trabajar donde más te apasiona, con ganas puedes convencer al mundo entero, con ganas intentas las cosas hasta que te salen , con ganas súperas cualquier contratiempo. CON GANAS todo , absolutamente todo sale.Si algo no funciona o no se logra.. Es porque simplemente no se tuvieron las suficientes ganas", escribió.

Reanaud cuenta que cuando ya se sintió confiada, intentó parar al caballo en dos patas, se confió de más y perdió el dominio del animal.