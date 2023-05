Paty Cantú cancela presentación en claquetazo por Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- A Paty Cantú no le quedó de otra que dejar plantada a la producción del programa de Televisa, "Esta historia me suena", debido a que acaba de contagiar de Covid -19 y se encuentra en aislamiento.

Cantú estaba anunciada como la artista invitada en el claquetazo inicial para interpretar el tema principal de la serie, que ella mismo compuso; sin embargo, tanto el elenco como los medios invitados, entre los que se encontraba EL UNIVERSAL, se quedaron con las ganas de verla.

"Una breve aclaración, habíamos dicho que el tema de la serie lo escribió Paty Cantú, ella estaba invitada para interpretar la canción, pero este domingo supimos que Paty está enferma de Covid y no nos acompaña", dijo la productora Genoveva Martínez. En el lugar de la cantante, subió la escenario la actriz Nuria Gil, quien también participa en la serie.

Michelle Vieth y Mary Paz Banquells forman parte del nuevo elenco

"Eta historia me suena" se trata de un programa unitario en el que se toman de inspiración algunas famosas canciones para contar una historia. Esta sexta entrega estará conformada por 30 diferentes episodios, entre los que destacan: "Culpable o no" de Jenni Rivera, con la actuación de Michelle Vieth; "Mala hierba" de Alejandra Guzmán, con Malillany Marín; "Te ha pasado" de Paty Cantú con Arleth Pacheco y Mary Paz Banquells.

"Mis sentimientos" de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, "Rosa pastel" de Belanova, "Almohada" de José José", "Ya pasará" de Carlos Rivera, "Yo no me doy por vencido" de Luis Fonsi, "Déjala tranquila" de Ritmo peligroso" y "No huyas de mí" de Kenny y los eléctricos, también formarán parte de la banda sonora de la emisión.

Entre los temas que se han abordado a lo largo de sus cinco temporadas resaltan algunos actuales como el empoderamiento femenino, la sororidad, el respeto y la diversidad sexual, solo por mencionar algunos.

Para la productora Genoveva Martínez es importante tener una serie que haga sentir emociones al público, sobre todo si están relacionadas con la música, ya que es un ingrediente importante en la vida de todos: "Éste es un concepto en el que todos nos podemos identificar, porque todos tenemos una canción que nos remite a un recuerdo, a nuestra infancia, a un momento importante de nuestra vida; siempre hay una canción en esos momentos importantes", dijo la realizadora.